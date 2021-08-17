Украина готовится отметить 30 лет независимости

Понятно, что украинцы намного пристальнее россиян следят за позициями своей страны во всевозможных международных рейтингах. Что можно справедливо трактовать как признак плохо скрываемого, привнесенного извне, а теперь уже и неизбывного комплекса неполноценности, явившегося на Украину сразу же вместе с первыми идеологическими эмиссарами из Канады, Германии и США. Новости о разнообразных рейтингах, где поминается Украина, чаще поднимаются на вершину локальных новостных рейтингов, чем в любой другой стране, и поэтому есть смысл посмотреть на Украину сквозь линейки социологических и статистических таблиц.
И здесь самым фундаментальным и куда более красноречивым, чем индексы борща и бигмака, показателем является уровень внутреннего валового продукта по паритету покупательной способности (ВВП ППС), а также и номинальный ВВП. Упрощенно говоря, ВВП ППС - это сумма благ, которые может купить на свои законные доходы усредненный гражданин конкретной страны, а номинальный ВВП - стоимость производимого страной продукта в привязке к мировой ценовой конъюнктуре. Если рассматривать эти показатели в динамике с момента обретения независимости, то для жителей Украины хороших новостей нет и не предвидится. Так, в 1990 году украинец мог купить себе товаров на чуть менее 4 тысяч долларов (из расчета по курсу 2010 года), а в 2020 году - чуть более чем на 3 тысячи, но уже по текущему курсу "условной единицы", изрядно за десять лет обесценившейся.
Одновременно, по данным Всемирного банка (ВБ), в 2018 году - время расцвета русофобии при президенте Порошенко - исчисляемое в долларах падение реального ВВП, а вслед за ним и относительного, с момента обретения независимости составило 36 процентов. То есть с 1991 года Украина в целом обеднела больше чем на треть. И это определенно мировой рекорд. Причем утрата Крыма и Донбасса здесь ни при чем: баланс был отрицательным и до совершенного Киевом государственного переворота. Кроме Украины, по данным ВБ, только одна страна в мире - Грузия - не смогла оттолкнуться от дна "лихих 90-х". И то, падение ее экономики в сравнении с началом независимости составило менее 1процента. Все остальные страны росли, кто-то в разы или на десятки процентов, в силу разумной и рачительной государственной политики, как Китай и Россия, а кто-то пассивно, даже не прилагая к тому усилий, просто в силу долларовой инфляции. Но за всеми особенностями формирования рейтингов и экспертными оговорками, из данных ВБ следует естественный вывод: Украина единственная страна в мире, безнадежно отставшая не только от мирового ВВП, но и от собственного прошлого.
В относительных, сугубо украинских цифрах, это выглядит так: только 1 (один!) процент граждан Украины относит себя к условному среднему классу, а 67 процентов находятся ниже уровня бедности. Это данные за август 2021 года от Государственной службы статистики Украины (Госстат).
Говоря о ВВП и рифмующихся параметрах, нельзя не вспомнить о количестве населения. По данным последней переписи 2001 года, на территории Украины проживали более 48 миллионов человек. После победы первой "оранжевой революции" в 2005 году на всех рекламных площадях страны продвигался тезис "Нас 52 миллиона".
Оставим на совести тогдашнего президента Виктора Ющенко этот тезис и социальную рекламу в целом. По состоянию на сегодняшний день никто не знает точно, сколько людей проживает сейчас на украинской территории. Госстат по состоянию на май 2021 года говорит о 41 миллионе, президент Зеленский - уже о 40 миллионах. Веры нет никому. Дело даже не в том, что киевские начетчики упираются в дилемму Крыма и Донбасса - учитывать ли их в общих показателях, а в том, что нет никакой возможности примерно точно - плюс-минус миллион человек - оценить население оставшейся под контролем Киева территории. Дать их может только перепись, проводить которую Киев, вопреки стандартам ООН - раз в десять лет, те же самые десять лет отказывается. И в этом случае начинают работать косвенные способы оценки количества населения - по потреблению электроэнергии, хлеба, загруженности муниципального транспорта и трансграничному движению... По этим усредненным показателям на Украине постоянно проживают от 28 до 32 миллионов человек. Заметим, без учета потерь от зашкаливающей, как и 30 лет назад, мужской смертности из-за наркотиков, алкоголизма, бандитизма и службы в "зоне АТО", которая сама по себе объединяет все негативные факторы. Можно уверенно сказать, что сегодня в этой стране нет семьи, где бы родственник, друг или знакомый не уехал за поиском лучшей жизни в Польшу или Россию, не был выдернут из мирной жизни политикой или не опустился на социальное дно от невостребованности. Как в те самые "лихие 90-е", к которым Украина, сделав историческую мертвую петлю, спустя 30 лет вернулась. О чем и свидетельствуют данные Всемирного банка.
Все остальные рейтинги - экономической свободы, восприятия коррупции, ведения бизнеса, индекс свободы прессы и просто свободы, индекс мира, индекс счастья, индекс процветания, индекс гражданских свобод и иные благозвучные перечни, в которые включили Украину после 1991 года их западные составители, тоже не показывают качественного и уверенного роста - в среднем ниже 100-го. Почему так произошло, "РГ" разберет в следующих публикациях.