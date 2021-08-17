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17.08.2021 20:17
Рубрика: В мире

Украина готовится отметить 30 лет независимости

Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Менее чем через неделю Украина отметит круглую дату: 30 лет провозглашения Верховным Советом УССР независимости от СССР и России как его преемника. Или - День незалежности. Само это слово за три десятка лет стало синонимом тщетности любых прекраснодушных мечтаний. А итоги реализации избранного тогда курса, согласно украинским же опросам, отпугивают большинство граждан искусственно рожденного в 1991 году государства. Сегодня в рамках празднования украинские власти предлагают населению посмотреть на гопак в исполнении военных парашютистов и, впервые в местной истории, на желто-синий фейерверк. "РГ" в свою очередь готова провести ревизию 30-летнего свободного полета экономики, общества и в целом страны под названием Украина, печальное будущее которой не вызывает сомнений.
Один раз начав торговать независимостью, уже невозможно остановиться. Крещатик, Киев, современность. Фото: Reuters Один раз начав торговать независимостью, уже невозможно остановиться. Крещатик, Киев, современность. Фото: Reuters
Один раз начав торговать независимостью, уже невозможно остановиться. Крещатик, Киев, современность. Фото: Reuters

Понятно, что украинцы намного пристальнее россиян следят за позициями своей страны во всевозможных международных рейтингах. Что можно справедливо трактовать как признак плохо скрываемого, привнесенного извне, а теперь уже и неизбывного комплекса неполноценности, явившегося на Украину сразу же вместе с первыми идеологическими эмиссарами из Канады, Германии и США. Новости о разнообразных рейтингах, где поминается Украина, чаще поднимаются на вершину локальных новостных рейтингов, чем в любой другой стране, и поэтому есть смысл посмотреть на Украину сквозь линейки социологических и статистических таблиц.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
Запасы газа на Украине за год снизились на треть

И здесь самым фундаментальным и куда более красноречивым, чем индексы борща и бигмака, показателем является уровень внутреннего валового продукта по паритету покупательной способности (ВВП ППС), а также и номинальный ВВП. Упрощенно говоря, ВВП ППС - это сумма благ, которые может купить на свои законные доходы усредненный гражданин конкретной страны, а номинальный ВВП - стоимость производимого страной продукта в привязке к мировой ценовой конъюнктуре. Если рассматривать эти показатели в динамике с момента обретения независимости, то для жителей Украины хороших новостей нет и не предвидится. Так, в 1990 году украинец мог купить себе товаров на чуть менее 4 тысяч долларов (из расчета по курсу 2010 года), а в 2020 году - чуть более чем на 3 тысячи, но уже по текущему курсу "условной единицы", изрядно за десять лет обесценившейся.

Одновременно, по данным Всемирного банка (ВБ), в 2018 году - время расцвета русофобии при президенте Порошенко - исчисляемое в долларах падение реального ВВП, а вслед за ним и относительного, с момента обретения независимости составило 36 процентов. То есть с 1991 года Украина в целом обеднела больше чем на треть. И это определенно мировой рекорд. Причем утрата Крыма и Донбасса здесь ни при чем: баланс был отрицательным и до совершенного Киевом государственного переворота. Кроме Украины, по данным ВБ, только одна страна в мире - Грузия - не смогла оттолкнуться от дна "лихих 90-х". И то, падение ее экономики в сравнении с началом независимости составило менее 1процента. Все остальные страны росли, кто-то в разы или на десятки процентов, в силу разумной и рачительной государственной политики, как Китай и Россия, а кто-то пассивно, даже не прилагая к тому усилий, просто в силу долларовой инфляции. Но за всеми особенностями формирования рейтингов и экспертными оговорками, из данных ВБ следует естественный вывод: Украина единственная страна в мире, безнадежно отставшая не только от мирового ВВП, но и от собственного прошлого.

С 1991 года Украина в целом обеднела больше чем на треть. И это определенно мировой рекорд

В относительных, сугубо украинских цифрах, это выглядит так: только 1 (один!) процент граждан Украины относит себя к условному среднему классу, а 67 процентов находятся ниже уровня бедности. Это данные за август 2021 года от Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Говоря о ВВП и рифмующихся параметрах, нельзя не вспомнить о количестве населения. По данным последней переписи 2001 года, на территории Украины проживали более 48 миллионов человек. После победы первой "оранжевой революции" в 2005 году на всех рекламных площадях страны продвигался тезис "Нас 52 миллиона".

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Оставим на совести тогдашнего президента Виктора Ющенко этот тезис и социальную рекламу в целом. По состоянию на сегодняшний день никто не знает точно, сколько людей проживает сейчас на украинской территории. Госстат по состоянию на май 2021 года говорит о 41 миллионе, президент Зеленский - уже о 40 миллионах. Веры нет никому. Дело даже не в том, что киевские начетчики упираются в дилемму Крыма и Донбасса - учитывать ли их в общих показателях, а в том, что нет никакой возможности примерно точно - плюс-минус миллион человек - оценить население оставшейся под контролем Киева территории. Дать их может только перепись, проводить которую Киев, вопреки стандартам ООН - раз в десять лет, те же самые десять лет отказывается. И в этом случае начинают работать косвенные способы оценки количества населения - по потреблению электроэнергии, хлеба, загруженности муниципального транспорта и трансграничному движению... По этим усредненным показателям на Украине постоянно проживают от 28 до 32 миллионов человек. Заметим, без учета потерь от зашкаливающей, как и 30 лет назад, мужской смертности из-за наркотиков, алкоголизма, бандитизма и службы в "зоне АТО", которая сама по себе объединяет все негативные факторы. Можно уверенно сказать, что сегодня в этой стране нет семьи, где бы родственник, друг или знакомый не уехал за поиском лучшей жизни в Польшу или Россию, не был выдернут из мирной жизни политикой или не опустился на социальное дно от невостребованности. Как в те самые "лихие 90-е", к которым Украина, сделав историческую мертвую петлю, спустя 30 лет вернулась. О чем и свидетельствуют данные Всемирного банка.

Все остальные рейтинги - экономической свободы, восприятия коррупции, ведения бизнеса, индекс свободы прессы и просто свободы, индекс мира, индекс счастья, индекс процветания, индекс гражданских свобод и иные благозвучные перечни, в которые включили Украину после 1991 года их западные составители, тоже не показывают качественного и уверенного роста - в среднем ниже 100-го. Почему так произошло, "РГ" разберет в следующих публикациях.

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