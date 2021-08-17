Ушел из жизни главный конструктор модернизированных Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Ему было всего 59 лет, большую часть из которых он отдал фирме "Ильюшин", на которой проработал после окончания МАИ 34 года.

Прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД. С 2004 года руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС и гражданской авиации.

Участвовал в проектах по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного Ил-76МД-90А. Под его руководством прошли наземные испытания всех систем первого опытного самолета, позволившие начать летные тесты.

"На Ил-76МД-90А были модернизированы практически все самолетные системы: усилены крыло и шасси, что позволило повысить грузоподъемность и эффективность эксплуатации воздушного судна. На прежней модификации Ил-76 панели крыла изготавливались из двух частей. У Ил-76МД-90А панели крыла изготавливаются цельными, 25 метров в длину. Это уменьшило вес крыла и увеличило ресурс, а также позволило упростить технологию изготовления", - рассказывал Андрей Юрасов в ноябре прошлого года в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Ил-78М-90А разработан на базе Ил-76 и предназначен для дозаправки военных самолетов в воздухе. Считается одним из лучших топливозаправщиков в мире.

Сотрудники предприятия запомнят его как профессионала своего дела, который умел оперативно решать поставленные задачи, грамотно взаимодействовать с коллегами и партнерами, представителями самых разных структур и главного заказчика военно-транспортных самолетов - Министерства обороны России.