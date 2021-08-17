Ушел из жизни главный конструктор модернизированных Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-76ТД. С 2004 года руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для ВКС и гражданской авиации.
Участвовал в проектах по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного Ил-76МД-90А. Под его руководством прошли наземные испытания всех систем первого опытного самолета, позволившие начать летные тесты.
"На Ил-76МД-90А были модернизированы практически все самолетные системы: усилены крыло и шасси, что позволило повысить грузоподъемность и эффективность эксплуатации воздушного судна. На прежней модификации Ил-76 панели крыла изготавливались из двух частей. У Ил-76МД-90А панели крыла изготавливаются цельными, 25 метров в длину. Это уменьшило вес крыла и увеличило ресурс, а также позволило упростить технологию изготовления", - рассказывал Андрей Юрасов в ноябре прошлого года в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
Ил-78М-90А разработан на базе Ил-76 и предназначен для дозаправки военных самолетов в воздухе. Считается одним из лучших топливозаправщиков в мире.
Сотрудники предприятия запомнят его как профессионала своего дела, который умел оперативно решать поставленные задачи, грамотно взаимодействовать с коллегами и партнерами, представителями самых разных структур и главного заказчика военно-транспортных самолетов - Министерства обороны России.