В ЕАЭС могут обнулить ввозные пошлины на авиадвигатели

Подкомиссия по таможенному регулированию направит в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение обнулить ввозные пошлины на древесно-стружечные плиты в ЕАЭС. Об этом сообщает Минпромторг по итогам заседания подкомиссии.

"Подкомиссия также приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на авиационные двигатели до 31 декабря 2023 года (сейчас действует ставка 5%)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что применение этой меры положительно скажется на рынках авиаперевозок стран ЕАЭС из-за снижения затрат на приобретение и эксплуатацию новых воздушных судов отечественного производства, прежде всего МС21.

Сэкономленные для производителей средства планируется направить на модернизацию и развитие производства, что позволит обеспечить более высокий темп продаж самолетов.

Кроме того, планируется обнулить ввозные таможенные пошлины на трансформаторы для микроволновых печей до 31 декабря 2023 года. Учитывая, что данные устройства пока не производятся в странах ЕАЭС, эта мера позволит предотвратить рост цен на указанные бытовые приборы. Предложение об этом также направлено в ЕЭК.