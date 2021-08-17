В ЕР оценят готовность всех школ России к новому учебному году

"Единая Россия" запускает проект "Школа" по оценке готовности всех школ в стране к новому учебному году.

"С сегодняшнего дня депутаты вместе с родителями и администрациями школы должны оценить готовность всех школ в стране, а их более 40 тысяч, к учебному году", - рассказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время визита в Пермь 17 августа.

Так, до 1 сентября депутаты от ЕР проинформируют родителей о том, как учтены их замечания, что и когда конкретно будет сделано.

Там, где будут выявлены недостатки, парламентарии от партии примут участие в их устранении, пообещал Турчак. Всего будет осмотрено более 40 тысяч российских школ.