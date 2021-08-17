В Калининграде появится собственный список выдающихся представителей креативных индустрий

Фонд креативных индустрий Калининградской области "Креспектива" и Федерация креативных индустрий в рамках проекта Anklav.100 Most Creative Russians проводят исследование, которое позволит выявить креативных лидеров Калининградской области. Список поможет консолидировать творческие индустрии региона, сформировать представление у общества об этой отрасли экономики и выстроить диалог с государством.

Федеральный проект 100 Most Creative Russians существует с ноября 2020 года и сейчас активно развивается на региональном уровне в составе ключевых проектов Федерации креативных индустрий.

В ходе проведения исследования в Калининградской области будут опрошены не менее 200 лидеров мнений, отраслевых экспертов и владельцев креативного бизнеса из 12 сфер, имеющих отношение к экономике региона: исполнительского и театрального искусства, рекламы и маркетинга, кино, видео и фотографии, телевидения и радио, дизайна продуктов, коммуникации и моды, издательского дела, IT, программного обеспечения и игр, изобразительного искусства, музеев, галерей и креативных кластеров, архитектуры, музыки и гастрономии.

Основными критериями отбора, которыми будут руководствоваться эксперты в ходе исследования станут: стремление и способность кандидатов создать общее видение развития в своей категории, достижение заметных и/или значимых изменений для общества, воплощение в себе высоких профессиональных принципов и преданности высоким стандартам, поиск и использование новых методов развития для своей категории, высокий уровень добавленной стоимости производимых товаров и услуг.

"Сектор креативной экономики заметно развивается в России с 2019 года. Как следствие, растет количество креативных продюсеров, творческих предпринимателей, пассионарных акторов и их проектов. Все больше на передний план выходит дифференциация регионов через определение своих сильных креативно-индустриальных сторон. Калининградская область была одним из первых российских регионов, кто активно начал осознавать себя в этом направлении. Потому нам вам важно помочь им раскрыть креативный потенциал региона на уровне конкретных лидеров и верифицированных экспертами рынка достижений. Это двигает вперед и сам регион и дает пример остальной России", - поделился Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий.

"Креспектива" является центром притяжения креативного сообщества Калининградской области. Наша цель - стать заметными на карте России и рассказать о креативных лидерах Калининградской области для создания новых коллабораций и заключения партнерских соглашений", - сообщила Валерия Гусейнова, директор Фонда креативных индустрий "Креспектива".

Результатами исследования организаторы поделятся в октябре 2021 года.

Федерация креативных индустрий объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Ключевая деятельность ФКИ заключается в трансформации креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечении диалога с государством и оказании системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.

Фонде креативных индустрий Калининградской области "Креспектива" был создан при поддержке Правительства Калининградской области с целью развития креативной экономики и креативного предпринимательства в регионе. Направления поддержки Фонда - индустрии, основанные на творчестве: геймдев, мода, дизайн, кино, архитектура и любые другие виды изобразительного искусства. "Креспектива", являясь реактором для креативного бизнеса, может быть полезна предпринимателям, инвесторам, работникам сферы креативных индустрий, чиновникам, СМИ, студентам и образовательным учреждениям. Фонд оказывает услуги консультаций, образовательных программ, информационной поддержки, круглых столов и исследований в сфере креативных индустрий, объединяя тем самым специалистов из разных областей знаний и ускоряя процессы развития креативной экономики в регионе.