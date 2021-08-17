В Киеве задержаны националисты, разломавшие инсталляции в советском стиле

Полиция задержала в Киеве нескольких националистов, которые разломали инсталляции для постановки в честь Дня независимости Украины (годовщины так называемой "Революции достоинства"). Инсталляции, установленные на мемориале погибшим участникам Майдана, были выполнены в советской стилистике. Об этом сообщает 17 августа телеканал "Украина 24".

Среди пострадавших объектов - советские автоматы с водой, холодильник с мороженым, а также - импровизированные стены квартир с приметами советского быта. Их установка была согласована с руководством мемориального комплекса.

Несколько человек, часть из них в масках, пришли 17 августа и начали ломать установленные декорации. Бывший на месте наряд полиции не смог им помешать. Чтобы пресечь действия националистов, пришлось вызывать спецназ. В результате были задержаны трое вандалов, причем одному при задержании сломали руку.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти не выдавали разрешения на подобное, а всеми организационными вопросами, связанными с празднованием, занимается офис президента Украины. Также мэр распорядился демонтировать инсталляции.