В Колумбии задержан россиянин, переправлявший наркотики в Россию

В Колумбии задержан россиянин, который наладил канал переправки наркотиков из Южной Америки через Испанию в Россию. Об этом во вторник сообщили в МВД России.

Задержание произошло в колумбийском городе Медельин. Спецоперацию провели оперативники антинаркотического главка МВД России совместно с коллегами из Национального центрального бюро Интерпола МВД России и сотрудников Управления международных связей МВД России. Содействие российским полицейским оказали иностранные партнеры.

"Задержанный подозревается в организации канала контрабанды произведенных на территории Южной Америки наркотиков через Испанию в Россию для последующего сбыта. Устанавливаются его возможные связи с колумбийскими наркокартелями", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание, по ее словам, стало частью масштабной работы российских полицейских "по перекрытию международных каналов поставок крупных партий запрещенных веществ". Так, в апреле оперативники антинаркотического главка МВД совместно с коллегами из Санкт-Петербурга, Курской и Белгородской областей задержали шестерых участников преступного сообщества. У них было проведено 18 обысков, в ходе которых изъято более 130 кг различных наркотических средств, в том числе кокаин, МДМА, ЛСД, гашиш и гашишное масло.

Трое предполагаемых соучастников наркогруппировки были объявлены в международный розыск. "Благодаря работе полицейских один из них задержан и находится под арестом. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции из Колумбии в Россию", - заключила Ирина Волк.