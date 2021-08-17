В Минске пройдет конкурс "Мисс Беларусь-2021"

В Минск съехались участницы, возможно, самого главного события в судьбе красавиц - финала конкурса "Мисс Беларусь-2021", который стартует 10 сентября во Дворце спорта. Проводится конкурс в 13-й раз (он проходит раз в два года). Организаторы национального конкурса красоты - министерство культуры Республики Беларусь, Национальная школа красоты.

Национальная школа красоты была создана в 1996 году по указу президента Беларуси и является одной из самых известных модельных школ страны с собственным модельным агентством. Школа является соорганизатором национального конкурса "Мисс Беларусь" и международных конкурсов Miss World, Miss International, Miss Supranational, Mister Supranational. Моделей школы можно видеть на обложках fashion-изданий, в показах белорусских дизайнеров, на мировых подиумах.

Двери Национальной школы красоты всегда открыты для тех, кто хочет научиться модельному бизнесу, основам стиля, этикету, актерскому мастерству, культуре питания. Даже во время обучения воспитанники школы активно заняты в различных fashion-проектах и являются частыми участниками "Славянского базара в Витебске".

Отборочные туры на конкурс "Мисс Беларусь" прошли во всех областных центрах. Претенденток на выход в финал выбирали по нескольким критериям: обаяние, красота, эрудиция. В Беларуси конкурс еще называют национальным конкурсом личности. Девушки будут работать над образом, готовиться к дефиле в купальниках, деловых костюмах, вечерних платьях.

Победительница "Мисс Беларусь" представит страну на старейшем и самом престижном конкурсе красоты "Мисс мира", который пройдет в декабре 2021 года в Пуэрто-Рико.