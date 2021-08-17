В общежития пустят без прививки

Новости

В ВВС США подтвердили гибель людей в вылетевших из Кабула самолетах 00:43
"Монако" проиграл "Шахтеру" в первом матче квалификации Лиги чемпионов 17.08.2021
Испания предоставит временное убежище работавшим с ЕС афганцам 17.08.2021
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии 17.08.2021
Сирийская женщина погибла при обстреле турецкой артиллерии 17.08.2021
Фармацевту грозит более ста лет тюрьмы за продажу справок о вакцинации 17.08.2021
Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии 17.08.2021
Лавров рассказал, как моджахед хвалил советских военных 17.08.2021
СМИ: Белый дом впустую потратил время на подготовку эвакуации афганцев 17.08.2021
В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек 17.08.2021
Собянин рассказал о мерах безопасности в связи с ЧМ по пляжному футболу 17.08.2021
Девятилетняя москвичка не поступила в МГУ на бюджетное место 17.08.2021
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В 17.08.2021
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии 17.08.2021
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать 17.08.2021
Силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у талибов один район 17.08.2021
США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках 17.08.2021
Толстой: Уходом из Афганистана США заложили мину в подбрюшье России 17.08.2021
ПФР назвал пять основных причин отказа в пособии для родителей-одиночек 17.08.2021
Джонсон обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане 17.08.2021
Фальков: Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября 17.08.2021
"Бесшовным ковром" уложили асфальт на всей территории острова Балчуг 17.08.2021
"Автотор" начал выпуск городского кроссовера Genesis GV70 17.08.2021
Талибы рассказали на пресс-конференции о своем видении Афганистана 17.08.2021
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря 17.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 23:40
Рубрика: Общество

В общежития пустят без прививки

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8537)
Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября - готовность 96,4 процентов университетов подтвердил вчера министр науки и высшего образования Валерий Фальков. На заседании Российского союза ректоров (РСР) он и более 100 руководителей вузов приняли несколько важных, в первую очередь для студентов решений. Новый учебный год начнется очно и без принудительной вакцинации.

- Принудительная вакцинация студентов, в том числе при поселении в общежития, недопустима, - подчеркнул министр. А глава РСР, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий уточнил: в общежития будут заселять всех студентов, независимо от того, откуда они приехали. Никаких сертификатов о вакцинации требовать не будут. Но возможно, в будущем, студентов будут тестировать на ковид.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Россия поддержит грантами молодых языковедов в странах СНГ

Кстати, по данным минобрнауки, сегодня полностью к новому учебному году готовы 98% университетских общежитий. Оставшиеся завершат этот процесс к 1 сентября.

- Наше общее мнение - учебный год должен начаться в вузах очно, но, конечно, с использованием смешанной формы, когда это необходимо, - заявил Виктор Садовничий. - Например, практические занятия в небольших группах вполне могут проходить очно, и это правильно. Если это большие, общие лекции, то их можно делать в дистанционном формате. Также можно разбить поток на несколько групп и тогда читать лекции очно. Право университетов - решать, как лучше. Главное - соблюдать требования Роспотребнадзора.

На заседании подвели и промежуточные итоги приемной кампании 2021. Ректоры признали: прием прошел успешно. Ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров отметил рост качества: "У нас конкурс в этом году вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки проходной балл увеличился".

6,5 тысяч человек зачислено в вузы без экзаменов

Глава Томского госуниверситета (ТГУ) Эдуард Галажинский сказал, что абитуриенты стали чаще выбирать региональные вузы: "В ТГУ принято рекордное для нас количество заявлений - более 40 тысяч". Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что среди поступающих в Московский физтех очень много "супербалльников", получивших 200 и 300 баллов на Едином госэкзамене.

Как рассказал Виктор Садовничий, в всего этот прием в вузы без экзаменов зачислено более 6,5 тысяч человек.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии
Силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у талибов один район
Фальков: Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности