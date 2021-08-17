В общежития пустят без прививки

Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября - готовность 96,4 процентов университетов подтвердил вчера министр науки и высшего образования Валерий Фальков. На заседании Российского союза ректоров (РСР) он и более 100 руководителей вузов приняли несколько важных, в первую очередь для студентов решений. Новый учебный год начнется очно и без принудительной вакцинации.

- Принудительная вакцинация студентов, в том числе при поселении в общежития, недопустима, - подчеркнул министр. А глава РСР, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий уточнил: в общежития будут заселять всех студентов, независимо от того, откуда они приехали. Никаких сертификатов о вакцинации требовать не будут. Но возможно, в будущем, студентов будут тестировать на ковид.

Кстати, по данным минобрнауки, сегодня полностью к новому учебному году готовы 98% университетских общежитий. Оставшиеся завершат этот процесс к 1 сентября.

- Наше общее мнение - учебный год должен начаться в вузах очно, но, конечно, с использованием смешанной формы, когда это необходимо, - заявил Виктор Садовничий. - Например, практические занятия в небольших группах вполне могут проходить очно, и это правильно. Если это большие, общие лекции, то их можно делать в дистанционном формате. Также можно разбить поток на несколько групп и тогда читать лекции очно. Право университетов - решать, как лучше. Главное - соблюдать требования Роспотребнадзора.

На заседании подвели и промежуточные итоги приемной кампании 2021. Ректоры признали: прием прошел успешно. Ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров отметил рост качества: "У нас конкурс в этом году вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки проходной балл увеличился".

6,5 тысяч человек зачислено в вузы без экзаменов

Глава Томского госуниверситета (ТГУ) Эдуард Галажинский сказал, что абитуриенты стали чаще выбирать региональные вузы: "В ТГУ принято рекордное для нас количество заявлений - более 40 тысяч". Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что среди поступающих в Московский физтех очень много "супербалльников", получивших 200 и 300 баллов на Едином госэкзамене.

Как рассказал Виктор Садовничий, в всего этот прием в вузы без экзаменов зачислено более 6,5 тысяч человек.