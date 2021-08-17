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17.08.2021 03:30
Рубрика: Общество

В Пироговке прошла Школа юного хирурга

Текст: Сергей Кныш
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
В российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова состоялась летняя Школа юного хирурга. Это уникальный образовательный проект, позволяющий школьникам испытать себя в роли врача - хирурга и генетика, невролога и стоматолога. А еще IT-генетика, фармаколога, медицинского кибернетика...
Ребят знакомят с современными технологиями в медицине с позиции не только врачей, но и ученых. Фото: Олеся Курпяева Ребят знакомят с современными технологиями в медицине с позиции не только врачей, но и ученых. Фото: Олеся Курпяева
Ребят знакомят с современными технологиями в медицине с позиции не только врачей, но и ученых. Фото: Олеся Курпяева

Школа проводится уже не первый год. Но нынешним летом здесь появилось новое ключевое направление - цифровые трансформации в медицине и образовании.

Фото: Сергей Куксин
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Ребята получают представление о применении новых инженерных решений и возможность самостоятельно, но под контролем опытных преподавателей погрузиться в мир цифровых технологий.

Так, например, на одной из рабочих станций Школы опытный международный тренер-инструктор, врач анестезиолог-реаниматолог Рустам Мердалимов приглашает ребят в увлекательное путешествие на виртуальной машине скорой помощи: от "места происшествия" до "многопрофильного стационара".

...Специальные шлемы на голову, пульты управления в руках - и школьники пытаются спасти человеческую жизнь, как говорят специалисты, на догоспитальном этапе. Многочисленные сценарии различных состояний пациента детально проработаны VR-технологией.

А вместе с терапевтом Екатериной Корнеевой они занимаются диагностикой и лечением уже в "стационаре". Пациенты - ультрасовременные роботы-андроиды, практически полностью имитирующие реальных людей и их болезни.

Еще в одном зале в этот момент уже на самих школьников врач-невролог, специалист по нейротехнологиям в медицине Екатерина Кедрова водружает электроды нейросканера, чтобы продемонстрировать возможности цифровых технологий в распознавании не только мыслей и считывании эмоций по мимике лица, но и выявлении различных заболеваний "покровной" системы человека (злокачественных трансформаций кожи, выявление симптомов других болезней).

Ребят знакомят с ультрасовременными технологиями в медицине не только с позиций врачей, но прежде всего с позиций ученых. Ведь важной задачей современности и будущего является прежде всего прогнозирование болезней, прежде чем они разовьются в конкретном человеке.

И тут точно не обойтись без цифровых технологий, о чем наглядно рассказывает школьникам врач-иммунолог Екатерина Меркушова. В лаборатории Школы дети учатся выделять ДНК человека и структуру вируса, работать с большими данными на компьютерах...

Конечно, далеко не все, кто сегодня занимается в Школе юного хирурга, станут медиками и учеными. Но мальчишки и девчонки получают уникальный опыт, который независимо от дальнейшего выбора профессии запомнится им на всю жизнь.

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