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17.08.2021 15:49
Рубрика: Власть

В РФ ужесточат контроль за использованием антибиотиков в животноводстве

Текст: Татьяна Карабут
Правительство поддержало законопроект об ужесточении контроля за использованием антибиотиков в животноводстве и птицеводстве, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, пакет соответствующих поправок внесен к законам о ветеринарии и об обращении лекарственных средств, которые подготовил Россельхознадзор. В частности, законопроектом запрещается добавлять противомикробные препараты в корма и продавать такие корма при отсутствии требования или рецепта. Документ в ближайшее время будет направлен в Госдуму.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах

"По экспертным оценкам неконтролируемое применение антибиотиков является одной из причин антибиотикорезистентности - устойчивости возбудителей инфекций к лекарственным средствам. Законопроект вводит нормы по рецептурному отпуску препаратов, что позволит снизить случаи их безосновательного использования и улучшит качество и безопасность готовой продукции", - пояснила Виктория Абрамченко.

Будут определены категории лиц, которым требуется лицензия на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве и реализации. Рецепт на лекарственный препарат для ветеринарного применения можно будет получить в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии. Россельхознадзор будет утверждать перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антимикробных препаратов, отпускаемых по рецептам или требованиям, а также формы требований, порядка их оформления, учета и хранения.

Согласно исследованию ВОЗ, более 70% производимых антибиотиков в мире используется в первую очередь в животноводстве.

"Чаще всего такие препараты используют фермеры при кормлении животных для того, чтобы увеличить рентабельность", - говорит заведующий кафедрой "Биология и общая патология" Донского государственного технического университета Алексей Ермаков.

При этом бактерии очень быстро адаптируются к новым антибиотикам. А людям приходится тратить годы и миллионы долларов, чтобы разработать новые антибиотики, отмечает эксперт.

Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) разработал рекомендации для стран, что необходимо включить в национальное законодательство, чтобы никто не мог пойти и купить антибиотики без рекомендации врача, отмечает руководитель Регионального представительства международного эпизоотического бюро (МЭБ) по Европе в Москве Будимир Плавшич.

"Мы должны изменить эту рутинную практику для людей во всех странах. К примеру, сейчас в некоторых странах (еще до того как МЭБ начало работу со странами в этом направлении, когда таких случаев было гораздо больше), люди могли пойти и купить антибиотики от любой инфекции для себя лично, своих родственников и детей, хотя зачастую у них не было этой инфекции. Это не приводит ни к чему хорошему, а, наоборот, только приводит к побочным эффектам, включая устойчивость к противомикробным препаратам", - говорит эксперт.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

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