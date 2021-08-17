19 августа (четверг) в 11.00 в редакции "Российской газеты" пройдет совет экспертов по итогам приемной кампании-2021 с участием ректоров ведущих вузов страны.

Наши эксперты: - Михаил Абдурахманович Эскиндаров, ректор Финансового университета при Правительстве РФ; - Никита Юрьевич Анисимов, ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"; - Денис Юрьевич Дмитриев, проректор по молодежной политике Московского физико-технического института; - Елена Владимировна Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова; - Дмитрий Андреевич Седнев, и.о. ректора Томского политехнического университета; - Олег Александрович Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета. Онлайн-трансляция совета экспертов будет доступна на сайте "Российской газеты" www.rg.ru 19 августа с 11.00 мск. Вопросы участникам можно присылать уже сейчас на электронную почту zavtrak-v-rg@rg.ru.