Наши эксперты:
- Михаил Абдурахманович Эскиндаров, ректор Финансового университета при Правительстве РФ;
- Никита Юрьевич Анисимов, ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики";
- Денис Юрьевич Дмитриев, проректор по молодежной политике Московского физико-технического института;
- Елена Владимировна Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова;
- Дмитрий Андреевич Седнев, и.о. ректора Томского политехнического университета;
- Олег Александрович Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Онлайн-трансляция совета экспертов будет доступна на сайте "Российской газеты" www.rg.ru 19 августа с 11.00 мск.
Вопросы участникам можно присылать уже сейчас на электронную почту zavtrak-v-rg@rg.ru.