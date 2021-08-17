В Вене осудили 54 человека за распространение коронавируса

Власти австрийской столицы принимают жесткие меры для борьбы с пандемией. В 2020 году по делам об умышленном или неосторожном создании опасности для людей посредством распространения инфекционных заболеваний (разделы 178 и 179 УК Австрии) было осуждено 13 человек, а в этом году - уже 54. В основном речь шла об игнорировании запретов на карантин из-за коронавируса, сообщает радиостанция Radio Wien.

В прошлом году в Вене по этим статьям было предъявлено 39 обвинений. В этом году к началу августа их было уже более чем в два раза больше - 94. Данные министерства юстиции могут включать и другие дела, помимо COVID-19. Статистика не делает различий между разными заболеваниями. Однако на долю SARS-CoV-2 приходится большинство случаев, так как в годы, предшествовавшие пандемии, число заболевших граждан было гораздо меньше.

В Австрии к "уведомляемым заболеваниям" относится целый ряд инфекций: от кори до краснухи и СПИДа, а с прошлого года - еще и COVID-19. Всего насчитывается 53 заболевания. Тот, кто создает опасность распространения одного из этих заболеваний, рискует получить до трех лет лишения свободы (ст. 178 УК) или один год в случае халатности (ст. 179 УК). В большинстве случаев обвиняемые отделываются штрафом или условным лишением свободы.

Только в июле управление общественного здравоохранения Вены выдало около 3 тысяч уведомлений о карантине. Управление по чрезвычайным ситуациям проверило их соблюдение примерно по 170 адресам.