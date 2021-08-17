В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек

Сотни человек забились под завязку в транспортный самолет ВВС США, пытаясь покинуть Кабул. Как сообщает Defense One, самолет не предназначался для перевозки такого количества людей, но многим из них пошли навстречу американские военные.

Представитель министерства обороны США сообщил изданию, что в самолете C-17 Globemaster III находились около 640 человек. Один из военных чиновников уточнил, что самолет не собирался брать с собой такое количество людей, но что некоторые афганцы, которым было разрешено эвакуироваться, влезли через люк C-17, пока он был еще наполовину открыт, и экипаж все равно решил взлететь.

Как отметили эксперты, это самое большое количество людей, когда-либо летавших на C-17, массивном военном грузовом самолете, который уже почти три десятилетия эксплуатируют США и их союзники. Обычно, это воздушное судно перевозит в среднем 80 человек. В сообщении говорится, что самолет вылетел из Кабула в Катар.