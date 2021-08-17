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17.08.2021 21:32
Рубрика: В мире

В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек

Текст: Максим Макарычев

Сотни человек забились под завязку в транспортный самолет ВВС США, пытаясь покинуть Кабул. Как сообщает Defense One, самолет не предназначался для перевозки такого количества людей, но многим из них пошли навстречу американские военные.

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Представитель министерства обороны США сообщил изданию, что в самолете C-17 Globemaster III находились около 640 человек. Один из военных чиновников уточнил, что самолет не собирался брать с собой такое количество людей, но что некоторые афганцы, которым было разрешено эвакуироваться, влезли через люк C-17, пока он был еще наполовину открыт, и экипаж все равно решил взлететь.

Как отметили эксперты, это самое большое количество людей, когда-либо летавших на C-17, массивном военном грузовом самолете, который уже почти три десятилетия эксплуатируют США и их союзники. Обычно, это воздушное судно перевозит в среднем 80 человек. В сообщении говорится, что самолет вылетел из Кабула в Катар.

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