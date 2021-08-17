В вузы без экзаменов зачислено более 6,5 тысячи человек

По предварительным итогам приемной кампании, в этом году без вступительных испытаний в российские вузы зачислено 6557 человек. Об этом рассказали на заседании Российского союза ректоров во вторник.

Без вступительных испытаний в российские вузы имеют право поступать победители и призеры олимпиад школьников. Основные направления, которые они выбрали в этом году - прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика, фундаментальная и прикладная физика, информатика и вычислительная техника, менеджмент.

Ректоры отметили: в некоторых университетах олимпиадников было так много, что они заняли все бюджетные места, а кое-где их было ещё больше. Ректоры таких вузов приняли решение зачислить поступающих олимпиадников за счет средств университета.

"В новом учебном году необходимо внимательно отнестись к организации олимпиад, бороться за их качество, - отметил на заседании министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Олимпиады стали очень важным и популярным каналом поступления в вузы. В этом году сложилась такая ситуация, что победителей и призеров олимпиад и абитуриентов-стобалльников оказалось больше, чем выделенных на некоторые направления бюджетных мест. Хочу поблагодарить ректоров, которые нашли возможность для зачисления талантливых ребят в вузы сверх контрольных цифр приема".