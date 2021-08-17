В сети восхитились видео со спичками, на съемки которого ушло 8 месяцев

Японский дизайнер Томихоро Оказаки выложил видео на 7,5 минут. Предметом съемки стали спички, которые становятся то жидкими, то плоскими, то вовсе исчезают или размножаются, а также собираются в разные фигуры.

Окадзаки опубликовал свою работу на YouTube-канале своей студии. Популярный ролик, как и предыдущие, снят в технике stop-motion - покадровой анимации. Благодаря монтажу множества фотографий в видео создается эффект движения объектов. Однако пользователям приглянулись именно последнее видео - со спичками. На момент написания этой заметки видео собрало больше 162 тысяч просмотров, в то время как остальные - от 700 просмотров до 4,5 тысяч.

Короткие видео, вошедшие в итоговую работу, дизайнер публиковал в своем Instagram с января этого года. Иногда, чтобы показать масштаб работ, в постах за роликами следуют фотографии использованных материалов: множества спичек, бумаги, рисунков и так далее.

Пользователи в комментариях восхищаются навыками японца в stop-motion, называют его волшебником, работу восхитительной и безумной.