Врач-инфекционист рассказал, как сочетаются между собой разные вакцины

Какую вакцину лучше применять при ревакцинации - ту же, что и в первый раз, или другую, рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Инвитро-Сибирь.

- Независимо от выбранного препарата при вакцинации в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально "похожей" на коронавирус SARS-CoV-2, - пояснил Андрей Поздняков. - Это может быть убитый вирус, как в вакцине "КовиВак", либо S-белок, насаженный на аденовирус, как в "Спутнике-V", либо мРНК, синтезирующая S-белок, в вакцинах Moderna или Pfizer - в любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм.

Эксперт пояснил, зачем нужна ревакцинация. "У каждого вируса есть штаммы. Когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма. То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая, - отметил эксперт. - Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное - запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет".

Что касается частоты вакцинации и опасений по поводу повторных прививок, Поздняков напомнил: весь первый год жизни ребенок получает в соответствии с Национальным календарем прививок большое количество разных вакцин, иногда две или три единовременно, и это помогает сохранить здоровье и сформировать иммунитет.