Вузы начнут учебный год в гибридном формате

Новости

Бывший первый вице-президент Афганистана объявил себя главой государства 17:36
Джабаров: Обвинения перед выборами приведут к проблемам в работе ОБСЕ 17:34
Гидрометцентр предупредил россиян об экстремальной жаре 17:33
Посол РФ в Кабуле: Талибы снова гарантировали безопасность дипмиссии 17:31
Штайнмайер заявил об ответственности ФРГ за происходящее в Афганистане 17:29
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за запрещенный контент 17:28
В Москве в среду выпадет треть месячной нормы осадков 17:23
Российских студентов, возможно, будут тестировать на коронавирус 17:20
Экс-губернатору Ивану Белозерцеву продлили арест на три месяца 17:09
В Ивановской области 10 человек пострадали в ДТП с автобусом 17:06
Избрана мера пресечения замдиректору центра отдыха, где отравился 31 ребенок 17:06
Слуцкий: Позиция европарламентариев по Афганистану не выдерживает критики 16:48
Захарова: Отказ Люксембурга в лицензии RT - нарушение свободы слова 16:43
Российские офицеры проверят военные объекты в Литве и на Кипре 16:36
Талибы заявили, что США должны полностью вывести свои войска до 11 сентября 16:21
В Киеве задержаны националисты, разломавшие инсталляции в советском стиле 16:20
В Москве байкер насмерть сбил прохожего 16:18
СК показал место крушения самолета Ил-112В в Московской области 16:17
Голикова: РФ готова работать со странами дальнего зарубежья по признанию вакцин от COVID 16:05
МЧС: Ситуация в двух районах Якутии постепенно стабилизируется 16:01
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В 15:51
Боба Дилана обвинили в педофилии 15:45
Суд арестовал убийцу девушки в Свибловском парке 15:41
Лавров: РФ поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане 15:28
Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 17:01
Рубрика: Общество

Вузы начнут учебный год в гибридном формате

Текст: Мария Агранович
Российские университеты начнут новый учебный год в смешанном, или гибридном формате. Об этом заявил сегодня глава Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий по окончании заседания, в котором приняли участие более 10 ректоров российских вузов.

- Наше общее мнение - учебный год должен начаться в вузах очно, но, конечно, с использованием смешанной формы, когда это необходимо. Например, практические занятия в небольших группах вполне могут проходить очно, и это правильно. Если это большие, общие лекции, то их можно делать в дистанционном формате. Также можно разбить поток на несколько групп, и тогда читать лекции очно. Это право университетов - решать, как лучше.

По словам Садовничего, по целому ряду дисциплин дистанционный формат не уступает очному преподаванию.

Главное, подчеркнул ректор МГУ, соблюдать требования Роспотребнадзора.

Почему победители олимпиад занимают в вузах большинство бюджетных мест
Общество Образование Классный час с Марией Агранович

Главное сегодня

Вузы начнут учебный год в гибридном формате
Путин дал поручения по ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности