Вузы начнут учебный год в гибридном формате

Российские университеты начнут новый учебный год в смешанном, или гибридном формате. Об этом заявил сегодня глава Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий по окончании заседания, в котором приняли участие более 10 ректоров российских вузов.

- Наше общее мнение - учебный год должен начаться в вузах очно, но, конечно, с использованием смешанной формы, когда это необходимо. Например, практические занятия в небольших группах вполне могут проходить очно, и это правильно. Если это большие, общие лекции, то их можно делать в дистанционном формате. Также можно разбить поток на несколько групп, и тогда читать лекции очно. Это право университетов - решать, как лучше.

По словам Садовничего, по целому ряду дисциплин дистанционный формат не уступает очному преподаванию.

Главное, подчеркнул ректор МГУ, соблюдать требования Роспотребнадзора.