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Вышел трейлер драмы с Беллой Торн "После пробуждения"

Новости
    17.08.2021, 15:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Voltage Pictures Фото: youtube.com/ Voltage Pictures
Фото: youtube.com/ Voltage Pictures

Компания Voltage Pictures показала на своем YouTube-канале трейлер итальянской драмы с элементами триллера "После пробуждения" (Time Is Up) - с Беллой Торн в главной роли.

Фото: youtube.com/ Quiver Distribution
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У 23-летней американской актрисы здесь роль девицы Вивиан, которая попадает в страшную аварию и просыпается в больнице с потерей памяти.

При этом внимания барышни наперегонки жаждут сразу двое симпатичных молодых людей, "но вот незадача - она совершенно не помнит ни того, ни другого", - интригует синопсис.

Режиссер и соавтор сценария - Элиза Аморузо ("Хлорка", "Проклятая весна").

В остальных ролях: Себастиано Пигацци ("Мы те, кто мы есть"), Роберто Пурвис ("Доктор Кто", "Фортитьюд"), Николай Александров ("Безумные женщины"), Джампьеро Джудика ("Подпольная империя").

Российская премьера - 23 сентября.

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