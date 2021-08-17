Вышел трейлер постапокалипсиса о последствиях пандемии "Выживальщик"

Постапокалиптический боевик с Джоном Малковичем и Джонатаном Ризом Майерсом "Выживальщик" (The Survivalist) обзавелся трейлером.

Ролик обнародован на YouTube-канале компании Quiver Distribution.

Действие ленты разворачивается во время пандемии смертоносного вируса - через полтора года после того, как цивилизация пала в руины, хаос и анархию. Риз Майерс играет бывшего агента ФБР с незатейливым именем Бен, должного защищать молодую женщину, у которой к болезни обнаружен иммунитет. Тогда как главная опасность для них исходит от преступного психопата Аарона (Малкович), имеющего виды на антитела барышни.

Режиссер - Джон Кийес ("Американский кошмар", "Пригородный кошмар").

Релиз - 1 октября.