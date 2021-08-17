WhatsApp получил одну из самых долгожданных функций

В версии WhatsApp для iOS под номером 2.21.160.16 появилась поддержка функции переноса истории чатов между iPhone и устройствами на базе Android.

Как пишет WABetaInfo, может потребоваться некоторое время, прежде чем новая возможность станет доступна всем пользователям.

После обновления в iOS-версии WhatsApp появится новый раздел "Настройки - Чаты - Перенести чаты на Android". Экспортировать можно как саму переписку, так и медиафайлы.

На первом этапе нововведение будет работать только со смартфонами Samsung, поддержка других устройств появится позже, однако точные сроки не называются.