Захарова: Отказ Люксембурга в лицензии RT - нарушение свободы слова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Люксембурга выдать телеканалу RT лицензию на вещание "недопустимым актом наступления на свободу слова и свободу в целом". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Принятое решение - недопустимый акт наступления на свободу слова и свободу в целом, осуществленный в нарушение международных обязательств Люксембурга в этой сфере... RT подал заявку на тех же основаниях, что и ряд других СМИ, в том числе из государств за пределами Евросоюза, которые были сертифицированы местными властями ", - отметила дипломат.

Отказ был сделан со ссылкой на "некие несоответствия техническим критериям", уточнила Захарова.

По ее словам, заявка рассматривалась "на фоне неослабевающей в Германии кампании по настоящей травле телеканала и ряда других отечественных СМИ, сопровождавшейся клеветническими обвинениями, блокировкой банковских счетов и формированием общей атмосферы медийного психоза вокруг присутствия российских операторов в информпространстве страны и Евросоюза в целом".

Дипломат отмечает, что отказ Люксембурга в выдаче лицензии - "дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц".

Также она призвала обратить внимание на происходящее профильные международные организации.