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Астрономы предложили искать жизнь не на Марсе, а на его лунах

Фото: NASA
Фото: NASA

Ученые Рюки Хедо и Томохиро Усуи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовали уже названную научным сообществом перспективной статью, в которой они предлагают новый способ поиска следов жизни на Марсе. Они считают, что биомаркеры следует искать не на самой планете, а на ее спутниках.

Фото: iStock
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Статья опубликована в журнале Science. Ее авторы отмечают, что исследования Марса последних нескольких десятилетий дали большое количество свидетельств того, что на поверхности этой планеты в самом начале ее существования присутствовала жидкая вода. С большой вероятностью это указывает и на то, что на Красной планете могла существовать та или иная форма жизни.

Современные исследования сосредоточены на поиске следов этой жизни. Например, это одна из главных задач марсохода Curiosity, который с 2012 года изучает поверхность кратера Гейла. И это главная задача марсохода Perseverance, который лишь недавно приступил к сбору образцов для анализа на наличие следов жизни.

Ранее были выдвинуты многочисленные гипотезы о потенциальных местах обитания на Марсе, где, возможно, и сейчас существует какая-то жизнь, например, микробная. В настоящее время Марс официально признан "палеобитаемой" планетой, что отражает его обитаемость в древности.

В своем новом исследовании японские астрономы предлагают сместить акцент поисков с Красной планеты на два его маленьких спутника, Фобос и Деймос. Известно, что на протяжении всей своей истории Марс подвергался многочисленным ударам астероидов. Некоторые из них были настолько мощными, что вырвали часть материала и выбросили его в космос. Считается, что часть выброшенного материала была доставлена на луны Марса.

Это означает, что на спутниках Красной планеты могут находиться следы жизни, которая когда-то присутствовала на самой планете. Авторы работы считают, что более перспективным для поиска древних биомаркеров является Фобос. Он находится ближе к Марсу, чем Деймос, поэтому на его поверхности должно было сохраниться большее количество выброшенного планетного материала. При этом ученые считают, что шансов уцелеть у марсианских обитателей не было.

Фото: ESA, DLR, FU Berlin и G. Neukum (CC BY-SA 3.0 IGO
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"Даже если бы марсианские формы жизни существовали и смогли бы пережить транспортировку на Фобос, не подвергаясь ударно-ударному разложению с пиковым давлением, то надо помнить, что окружающая среда Фобоса крайне негостеприимна, - говорится в исследовании. - На Фобосе нет воздуха и воды, а его поверхность постоянно залита солнечным и галактическим космическим излучением. Это указывает на то, что марсианские материалы на поверхности Фобоса почти наверняка не содержат живых микроорганизмов".

Однако, предполагают исследователи, на Фобосе могли сохраниться мертвые биосигнатуры. В своей работе астрономы дали им наименование SHIGAI (Sterilized and Harshly Irradiated Genes, and Ancient Imprints - стерилизованные и сильно облученные гены и древние отпечатки). На японском языке эта аббревиатура означает "мертвые останки".

Биосигнатуры SHIGAI могут включать в себя любые микроорганизмы, которые могли обитать на Марсе в глубокой древности, включая потенциальные фрагменты ДНК. И вообще авторы работы заявляют, что система "Марс - луна" - это идеальная естественная лаборатория для изучения межпланетного переноса и устойчивости SHIGAI на безвоздушных телах Солнечной системы.

"Если марсианская биосфера существует, любые биосигнатуры или биомаркеры, наблюдаемые в образцах из кратера Джезеро, могут быть широко распространены в других местах на Марсе и, возможно, на поверхности Фобоса, - пишут исследователи. - Поскольку марсианский материал был доставлен на Фобос путем случайного выброса проб, вызванного ударами астероидов, биосигнатуры и биомаркеры в реголите Фобоса могут отражать разнообразие и эволюцию потенциальной марсианской биосферы".

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Фото: ESA, DLR, FU Berlin и G. Neukum (CC BY-SA 3.0 IGO
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