15 тысяч американцев застряли в Афганистане из-за спешного вывода войск

Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл, сообщил Fox News, что из-за поспешной стратегии президента Байдена по выводу войск почти 15 тысяч американцев остались за пределами Кабула с ограниченными транспортными ресурсами. Эти люди практически не имеют возможность добраться до международного аэропорта имени Хамида Карзая, куда были отправлены американские военные. Лидер республиканцев в верхней палате конгресса назвал ситуацию позором и пятном на репутации Америки.

По его словам, только один процент от бюджета Пентагона в настоящее время направлен на афганские операции, что оказалось недостаточным для контроля ситуации в Афганистане. "Я предполагаю, что мы собираемся потратить намного больше, пытаясь эвакуировать людей с помощью этой небрежной операции", - отметил МакКоннелл, добавив, что многие иностранцы оказались в ловушке в стране, которая теперь контролируется боевиками "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), в особенности за пределами афганской столицы.

По его словам, в Афганистане тысячам граждан США, исключая дипломатов и технический персонал, "по-видимому, приходится умолять "Талибан" позволить им добраться до аэропорта, не говоря уже о переводчиках, которые работали с нами, и других афганцах, которым угрожает опасность из-за того, что они сотрудничали с нами". "Все это - последствия решения, которое было принято поспешно и некомпетентным образом", - заключил сенатор, добавив, что талибы рассматривают вывод войск как военное поражение Соединенных Штатов Америки.

Между тем

Более 2200 дипломатов и других гражданских лиц были эвакуированы за эти несколько дней военными рейсами из Кабула, сообщил Reuters представитель службы безопасности одной из западных стран в афганской столице. По словам чиновника, пока по-прежнему нет ясности относительно того, когда возобновятся гражданские полеты из Кабула.