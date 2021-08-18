17 человек пострадали в давке в аэропорту Кабула

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате давки у ворот аэропорта в столице Афганистана. Неконтролируемый поток людей был вызван осуществлявшейся в воздушной гавани Кабула эвакуацией граждан США и представителей других государств.

Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на представителя службы безопасности НАТО, афганским мирным жителям, желающим уехать после захвата столицы талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) в воскресенье, было приказано не собираться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы для поездки. Однако толпа все равно прорвалась на территорию аэропорта, спровоцировав давку и неразбериху.

Агентство уточняет, что, со слов чиновника, представители движения "Талибан", находившиеся за периметром аэропорта, не совершали никаких насильственных действий в отношении гражданских лиц.