Молниеносный захват Афганистана боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) шокировал западную политическую элиту, прессу и экспертов. Обещания президента США Джо Байдена о том, что афганское правительство устоит, а "Талибан" не сможет захватить весь Афганистан, с треском провалились.

Итоги двадцатилетней войны, которую США и НАТО вели в Афганистане, а главное - ее последствия, с точки зрения Белого дома теперь не являются проблемой Вашингтона. Американский политистеблишмент, заработавший на этой войне сотни миллиардов, военно-промышленный комплекс США, а также все без исключения европейские союзники Штатов по НАТО просто умывают руки. Сложно предположить, что ЦРУ и Пентагон не владели информацией о реальном потенциале талибов. Если это так, то это не просто просчет, а исторических масштабов провал американских спецслужб. Если же верхушка США все знала, но при этом скрывала эти оценки, то впору говорить о преступлении.

И дело даже не в том, что Вашингтон предал и не обеспечил безопасность более 70 тысяч афганцев с семьями, оказывавших содействие американцам. И не в том, что по мере продвижения по стране талибы захватили значимое количество военной техники, оружия и боеприпасов. Белый дом подставил несчетное количество граждан Афганистана, не сумевших вовремя покинуть страну в попытке убежать от новых порядков, которые непременно установит "Талибан".

Наглядным примером хаоса служат кадры из окрестностей и самого аэропорта Кабула. Неподготовленный читатель может спутать их с голливудскими фильмами про катастрофы. Тысячи растерянных людей, среди которых много женщин и детей, отчаянно бегут в ночи по асфальту аэродрома к заветному самолету. Многие еще не знают, что гражданские рейсы отменены, а невоенным бортам рекомендовали облетать Афганистан стороной. В надежде попасть на борт многие разбивают прямо под шасси и двигателями самолетов временные жилища, если можно так назвать халабуду из ткани и дорожных сумок. На рассвете понедельника, когда в громкоговорители объявили о том, что какие-то самолеты все-таки полетят, начался настоящий бардак. В результате давки погибло несколько человек. В панике сотни людей, словно муравьи, облепили телескопические трапы, пытаясь пробраться на борт. Многие пробирались в грузовые отсеки авиалайнеров. В Сети появились кадры, как со взлетевшего только что военно-транспортного самолета США, разбегавшегося на полосе прямо по толпе, срываются три человека, пытавшихся на ходу уцепиться за стойки шасси. Никто из них не выжил.

Все это время шла лихорадочная эвакуация дипмиссий западных стран. Ночью и утром у аэродрома была слышна стрельба. По меньшей мере три человека скончались от пулевых ранений. Талибы, пообещавшие не атаковать аэропорт, по последней информации, действительно не направляли туда своих бойцов. Стрельба, как сообщают очевидцы, велась со стороны американцев и неустановленных лиц, пытавшихся удержать часть аэродрома от толпы.

Ко второй половине понедельника напомнили о себе уже сами талибы. Их представитель заявил, что, если международные войска не способны стабилизировать ситуацию в аэропорту, это готовы сделать бойцы движения, гарантируя всем безопасность. К этому моменту оно уже контролирует практически весь Кабул. Почти вся телевизионная сетка вещания Афганистана переведена на трансляцию сур из Корана либо новостей об установлении власти талибов. Никто уже не вспоминает экс-президента Ашрафа Гани, бежавшего, по последним данным, в Оман. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что России и Западу необходимо работать сообща для урегулирования региональных конфликтов. "Это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода США и НАТО", - подчеркнул Лавров, добавив, что Россия считает контрпродуктивным пытаться навязывать Афганистану извне какие-либо формы правления. При этом Сергей Лавров отметил, что Москва не намерена в ближайшее время предпринимать шаги по одностороннему признанию талибов законной властью. Российское посольство в Кабуле продолжает работать в нормальном режиме. Как сообщил глава дипмиссии Дмитрий Жирнов, в воскресенье представители движения "Талибан" взяли на себя функции по охране посольства.