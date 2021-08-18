Итоги двадцатилетней войны, которую США и НАТО вели в Афганистане, а главное - ее последствия, с точки зрения Белого дома теперь не являются проблемой Вашингтона. Американский политистеблишмент, заработавший на этой войне сотни миллиардов, военно-промышленный комплекс США, а также все без исключения европейские союзники Штатов по НАТО просто умывают руки. Сложно предположить, что ЦРУ и Пентагон не владели информацией о реальном потенциале талибов. Если это так, то это не просто просчет, а исторических масштабов провал американских спецслужб. Если же верхушка США все знала, но при этом скрывала эти оценки, то впору говорить о преступлении.
И дело даже не в том, что Вашингтон предал и не обеспечил безопасность более 70 тысяч афганцев с семьями, оказывавших содействие американцам. И не в том, что по мере продвижения по стране талибы захватили значимое количество военной техники, оружия и боеприпасов. Белый дом подставил несчетное количество граждан Афганистана, не сумевших вовремя покинуть страну в попытке убежать от новых порядков, которые непременно установит "Талибан".
Наглядным примером хаоса служат кадры из окрестностей и самого аэропорта Кабула. Неподготовленный читатель может спутать их с голливудскими фильмами про катастрофы. Тысячи растерянных людей, среди которых много женщин и детей, отчаянно бегут в ночи по асфальту аэродрома к заветному самолету. Многие еще не знают, что гражданские рейсы отменены, а невоенным бортам рекомендовали облетать Афганистан стороной. В надежде попасть на борт многие разбивают прямо под шасси и двигателями самолетов временные жилища, если можно так назвать халабуду из ткани и дорожных сумок. На рассвете понедельника, когда в громкоговорители объявили о том, что какие-то самолеты все-таки полетят, начался настоящий бардак. В результате давки погибло несколько человек. В панике сотни людей, словно муравьи, облепили телескопические трапы, пытаясь пробраться на борт. Многие пробирались в грузовые отсеки авиалайнеров. В Сети появились кадры, как со взлетевшего только что военно-транспортного самолета США, разбегавшегося на полосе прямо по толпе, срываются три человека, пытавшихся на ходу уцепиться за стойки шасси. Никто из них не выжил.
Все это время шла лихорадочная эвакуация дипмиссий западных стран. Ночью и утром у аэродрома была слышна стрельба. По меньшей мере три человека скончались от пулевых ранений. Талибы, пообещавшие не атаковать аэропорт, по последней информации, действительно не направляли туда своих бойцов. Стрельба, как сообщают очевидцы, велась со стороны американцев и неустановленных лиц, пытавшихся удержать часть аэродрома от толпы.
Ко второй половине понедельника напомнили о себе уже сами талибы. Их представитель заявил, что, если международные войска не способны стабилизировать ситуацию в аэропорту, это готовы сделать бойцы движения, гарантируя всем безопасность. К этому моменту оно уже контролирует практически весь Кабул. Почти вся телевизионная сетка вещания Афганистана переведена на трансляцию сур из Корана либо новостей об установлении власти талибов. Никто уже не вспоминает экс-президента Ашрафа Гани, бежавшего, по последним данным, в Оман. Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что России и Западу необходимо работать сообща для урегулирования региональных конфликтов. "Это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода США и НАТО", - подчеркнул Лавров, добавив, что Россия считает контрпродуктивным пытаться навязывать Афганистану извне какие-либо формы правления. При этом Сергей Лавров отметил, что Москва не намерена в ближайшее время предпринимать шаги по одностороннему признанию талибов законной властью. Российское посольство в Кабуле продолжает работать в нормальном режиме. Как сообщил глава дипмиссии Дмитрий Жирнов, в воскресенье представители движения "Талибан" взяли на себя функции по охране посольства.
В Кабул прилетел представитель верховного командования движения "Талибан"
Он прибыл под гарантии президента Афганистана Ашрафа Гани и главы Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы, а также спецпредставителя США Залмая Халилзада. Судя по всему, это инициатива американского дипломата. Об этом рассказал "РГ" специалист по Афганистану и Центральной Азии, профессор факультета международных отношений СПбГУ Александр Князев.
Абдул Барадар - один из лидеров политического крыла "Талибана", который был главным переговорщиком на многих встречах талибов в Москве, Дохе, Пекине, Тегеране, Ташкенте, Ашхабаде. Вместе с Барадаром прибыл профессор центра стратегических исследований при Национальном университете обороны в Вашингтоне Али Ахмад Джалали, который будет руководить временным правительством. Джалали 80 лет, он был журналистом "Голоса Америки", послом Афганистана в Германии, главой афганского МВД. По словам Князева, это абсолютно американская персона. При этом он из старой пуштунской аристократии, его семья была когда-то близка к королю Афганистана Захир-шаху, и талибы его уважают. Примерно в течение недели будет осуществляться мирная передача власти под контроль "Талибана". Армия и полиция на переходный период сохранят свои функции. Талибы гарантируют всем чиновникам и военным администрации Гани амнистию, а иностранным дипмиссиям - безопасность. "На срок шесть месяцев создается временная администрация, а за это время будет подготовлена новая конституция", - отметил Князев. Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, скорее всего, будут работать с новыми властями. А талибам важно будет сохранить поставки электроэнергии, ГСМ, продовольствия из соседних стран, восстановить работу железной дороги с Узбекистаном. Почти все работники, скорее всего, останутся на своих местах, поскольку нужно обеспечивать функционирование государства.
"Если говорить о перспективах введения шариатских норм, то на первых порах талибы, полагаю, вынуждены будут пойти на светские уступки, сохранить, например, обучение в школах для девочек. Но и международному сообществу придется пойти на какие-то уступки, например, согласиться с тем, что афганские женщины станут носить чадру. Но это зависит от положений новой конституции", - заключил эксперт.