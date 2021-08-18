32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", который пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, объявил программу. Президент киносмотра Александр Роднянский подчеркнул, что в этом году, как и в прошлом, фестиваль состоится в формате делового форума.

В основном конкурсе - 15 картин, отобранных из 104 поданных на фестиваль. Это фильмы "Дунай", режиссер - Любовь Мульменко, "Ничья" - Лена Ланских, "Молоко птицы" - Евгений Марьян, "Общага" - Роман Васьянов, "День мертвых" - Виктор Рыжаков, "Подельники" - Евгений Григорьев, "Герда" - Наталья Кудряшова, "На близком расстоянии" - Григорий Добрыгин, "Нуучча" - Владимир Мункуев, "Оторви и выбрось" - Кирилл Соколов, "Портрет незнакомца" - Сергей Осипьян, "Капитан Волконогов бежал" - Наталья Меркулова и Алексей Чупов, "Владивосток" - Антон Борматов, "Медея" - Александр Зельдович и "Море волнуется раз" - Николай Хомерики. Одна из главных тенденций конкурса - фильмов, снятых режиссерами-женщинами, в нем меньше, но рассказов о женских судьбах - больше.

Судить эту программу будет жюри во главе с народной артисткой РФ Чулпан Хаматовой. В состав жюри входят по одному представителю каждой творческой профессии. Это режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никагосов и киновед Лилия Немченко.

Фильмом открытия "Кинотавра" станет документальная картина Петра Шепотинника "Нас других не будет" (продюсеры и соавторы идеи - Валерий Федорович и Евгений Никишов). Герои фильма - Сергей Бодров-младший и Алексей Балабанов, чьи фильмы "Брат" и "Брат 2" обрели всенародную славу на сломе нулевых. На открытии кинофестиваля вручат и первый приз "За вклад в кинематограф". Впервые в истории "Кинотавра" он будет вручен продюсеру. А именно - Сергею Сельянову, "За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов".

Фильмом закрытия фестиваля в этом году станет картина "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Напомним, что именно этот фильм победил в этом году в конкурсе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Фильм "Герда" с Анастасией Красовской (лучшая женская роль в Локарно) - в конкурсе фестиваля. Фото: Предоставлено "Белые ночи"

Во внеконкурсной программе "Спецпоказы" покажут фильмы "Купе номер 6" Юхо Куосманена - лента получила Гран-при Каннского кинофестиваля этого года. Вторая лента - "Мама, я дома!" Владимира Битокова. Этот фильм "приедет" в Сочи прямиком с Венецианского кинофестиваля, в программу которого он включен.

Чулпан Хаматова возглавит жюри основного конкурса "Кинотавра"

На конкурс короткого метра в этом году было подано 503 заявки. В итоге в него вошло 26 картин. Уже в традициях "Кинотавра" показывать и те короткометражные фильмы, где известные актеры пробуют себя как режиссеры. Так, в этом году покажут картины режиссеров Александра Петрова, Евгения Цыганова, Олега Алмазова, и это еще не все. Судить конкурс короткого метра будет не менее представительное жюри, чем в основном состязании. Председатель - Ингеборга Дапкунайте, члены жюри - актер Юра Борисов, сценарист Андрей Золотарев, продюсер Наталья Дрозд и кинокритик Егор Москвитин.

Что касается деловой части, в ней будет программа "Кинотавр. Сериал", где представят шесть проектов от онлайн-сервисов. Это "Везет" Владимира Щеголькова (IVI), "Идентификация" Владлены Санду (Premier), "Манюня" Армана Марутяна (Okko), "Последний министр" Романа Волобуева - первая серия второго сезона (Кинопоиск), "Самка Богомола" Нурбека Эгена (Start), "Товарищ Майор" Бориса Хлебникова (Kion). Программа не будет конкурсной. А вот питчинг сериалов оценивать будут. Такое мероприятие - защита будущих сериальных проектов - будет проведено на "Кинотавре" во второй раз. В этом году было подано более 700 заявок, из которых отобрано 11 проектов. В жюри будут находиться представители онлайн-кинотеатров. Большинство из них соберутся и на специальный "круглый стол", который пройдет в формате публичного диалога. Еще одна часть деловой программы - очные мастер-классы для актеров от известного кастинг-агента Ричарда Кука (Ирландия) и кастинг-директора Мануэля Пуро (Великобритания) "Как попасть в международный проект: эффективные техники самопрезентации и все нюансы кастинга". Проводятся совместно с Роскино.