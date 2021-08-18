Овен

В новых делах вам будет сопутствовать фортуна, но лучше не браться за большие дела.

Телец

Наступил неплохой момент, чтобы переоценить накопленный жизненный опыт и попытаться извлечь из него уроки.

Близнецы

Если сумеете занять роль стороннего наблюдателя, то это избавит вас от всякой ответственности за происходящее.

Рак

Вам стоит держать свое мнение при себе, если не хотите, чтобы ваши слова были неправильно истолкованы.

Лев

Неподходящий момент для активных действий. Высока вероятность травм из-за беспечности и стечения обстоятельств.

Дева

Важно удержать и сохранить то, что вы уже успели завоевать. Лучше не соглашаться даже на выгодное сотрудничество.

Весы

Сейчас главным стимулом любой деятельности может оказаться возможность кого-то победить или опередить.

Скорпион

Ситуация может оказаться нестабильной, будет развиваться не так, как ожидалось.

Стрелец

Многое из того, что было обещано, окажется невыполнимым, а попытки получить желаемое вызовут раздражение.

Козерог

Вы не сможете говорить то, что думаете, но будете пытаться произвести впечатление.

Водолей

Наступает неделя деловых контактов, многие из которых будут вынужденными.

Рыбы

Работа сможет заменить вам многие удовольствия. В труде вы способны проявить истинно творческий подход.