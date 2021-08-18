АТОР: Россияне массово собрались в Абхазию

Спрос на отдых в Абхазию вырос на 20-25%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом до фактических бронирований доходит не более 5% обращений из-за отсутствия свободных мест.

Эксперты связывают такой ажиотаж с введением ограничений в Краснодарском крае: с 1 августа объекты размещения Кубани принимают туристов только при наличии у них сертификата о вакцинации от COVID-19 или же отдыхающим надлежит сделать прививку уже по приезду на отдых в регион.

По прогнозам специалистов, при хорошей погоде в октябре продажи бархатного сезона в Абхазии также будут высокими.