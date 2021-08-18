Авторы "Гравити Фолз" представили первые кадры нового мультсериала

На Netflix выйдет новый мультсериал "Корпорация Заговор" (Inside Job в оригинале) от создателей культового "Гравити Фолз". Правда, в этот раз анимационный проект будет ориентирован только на взрослую аудиторию и не подойдет для семейного просмотра.

Издание Entertainment Weekly опубликовало его первые кадры, один из которых сразу же отсылает к "Чужим" Джеймса Кэмерона.

Сюжет шоу расскажет историю гениальной ученой по имени Риган Ридли (возможно, опять же референс к "Чужому" - точнее уже к его создателю - Ридли Скотту). Она работает на организацию, которая следит за тем, чтобы теории заговоров оставались для всех только теориями, и коллеги даже на фоне рептилий-оборотней считают ее странной. Героиня пытается сделать мир лучше и мечтает о повышении по службе, попутно стараясь решить проблемы с неуравновешенным отцом и безответственными коллегами. Главную роль озвучила Лиззи Каплан, также задействованы Кристиан Слэйтер, Кларк Дьюк и Джон Ди Маджио.

Автором проекта называется Сион Такэути - сценаристка "Гравити Фолз", а его создатель - Алекс Хирш - значится исполнительным продюсером.

Премьера мультсериала "Корпорация Заговор" запланирована на 22 октября текущего года.