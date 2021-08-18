Новости

Сериал по "Колыбели для кошки" Воннегута от создателя "Фарго" отменен 15:09
Вышел русский трейлер "Дома улиток" от создателя "Платформы" 15:03
Умер актер Рок Демер 14:57
Вышел трейлер комедии с Вилковой и Тарасовой "Непослушник" 14:53
Названа дата премьеры следующей части "Форсажа" 14:43

Авторы "Гравити Фолз" представили первые кадры нового мультсериала

Новости
    18.08.2021, 16:05
Текст:   Богдан Бобров

На Netflix выйдет новый мультсериал "Корпорация Заговор" (Inside Job в оригинале) от создателей культового "Гравити Фолз". Правда, в этот раз анимационный проект будет ориентирован только на взрослую аудиторию и не подойдет для семейного просмотра.

Фото: youtube.com/ Русский Репортаж
Вышел русский трейлер "Дома улиток" от создателя "Платформы"

Издание Entertainment Weekly опубликовало его первые кадры, один из которых сразу же отсылает к "Чужим" Джеймса Кэмерона.

Сюжет шоу расскажет историю гениальной ученой по имени Риган Ридли (возможно, опять же референс к "Чужому" - точнее уже к его создателю - Ридли Скотту). Она работает на организацию, которая следит за тем, чтобы теории заговоров оставались для всех только теориями, и коллеги даже на фоне рептилий-оборотней считают ее странной. Героиня пытается сделать мир лучше и мечтает о повышении по службе, попутно стараясь решить проблемы с неуравновешенным отцом и безответственными коллегами. Главную роль озвучила Лиззи Каплан, также задействованы Кристиан Слэйтер, Кларк Дьюк и Джон Ди Маджио.

Автором проекта называется Сион Такэути - сценаристка "Гравити Фолз", а его создатель - Алекс Хирш - значится исполнительным продюсером.

Премьера мультсериала "Корпорация Заговор" запланирована на 22 октября текущего года.

Новости

Вышел новый трейлер второго сезона "Проекта "Анна Николаевна" 14:37
Видео: Эмбер Хёрд показала, как научилась драться для "Аквамена 2" 09:32
На фоне скандала с Йоханссон Эмма Стоун получит от Disney компенсацию 17.08.2021
К обновленной дате премьеры вышел специальный ролик "Дюны" 17.08.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер комедии с Обри Плазой "Бестселлер" 17.08.2021
"Веном 2": постеры и новая дата премьеры 17.08.2021
Боба Дилана обвинили в педофилии 17.08.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ Star Wars
Трейлер: в новом сериале по "Звездным войнам" джедаев сделали самураями 17.08.2021
Вышел трейлер постапокалипсиса о последствиях пандемии "Выживальщик" 17.08.2021
Премьеру "Дюны" в России перенесли 17.08.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Семейного бюджета" - новой комедии авторов "Физрука" 17.08.2021
"Главный герой" возглавил российский прокат 16.08.2021
Умер актер Джанфранко Д'Анджело 15.08.2021