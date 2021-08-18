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Сериал по "Колыбели для кошки" Воннегута от создателя "Фарго" отменен

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    18.08.2021, 15:09
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Две новости - плохая и получше.

Фото: kinopoisk.ru
Названа дата премьеры следующей части "Форсажа"

Плохая: заявленный еще бог весть когда сериал Ноя Хоули, создателя "Фарго", по роману Курта Воннегута "Колыбель для кошки" отменен. О чем сообщает Collider, уточняя: проект, к которому Хоули подрубился в 2015-м, "умер" официально, так и не сдвинувшись.

Хорошая: Хоули продолжит сотрудничество с FX, в частности, сосредоточившись на сериале во вселенной "Чужих" вместе с Ридли Скоттом - седьмой главой франшизы.

Правда, и здесь не обошлось без небольшой понюшки дёгтя - шоу будет не про Рипли, а его действие развернется на Земле.

По словам Хоули, у него уже готовы сценарии двух стартовых эпизодов. Снимать начнут следующей весной. При этом ожидается беспрецедентный уровень спецэффектов - именно с этим связан столь долгий подготовительный период.

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