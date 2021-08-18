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18.08.2021 07:35
Рубрика: Экономика

Банк России рассказал, как защитить пожилых от мошенников

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Неделя № 187(8538)
Человек должен самостоятельно решать, нужно ли ему подключение дистанционных каналов доступа к банковскому счету, а не получать этот доступ по умолчанию в пакете с остальными услугами.
Помощник получит доступ к информации по карте и сможет отговорить клиента от сомнительных операций. Фото: Photoxpress Помощник получит доступ к информации по карте и сможет отговорить клиента от сомнительных операций. Фото: Photoxpress
Помощник получит доступ к информации по карте и сможет отговорить клиента от сомнительных операций. Фото: Photoxpress

Если же клиент пользуется мобильным банком или другими цифровыми услугами, необходимо предоставлять ему возможность скрывать счета, вклады или карты в мобильном приложении и устанавливать ограничения по параметрам операций, например по сумме или количеству.

Фото: Сергей Михеев
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации

Такие рекомендации дал Банк России для дополнительной защиты уязвимых категорий граждан (в первую очередь людей с инвалидностью и пожилых) от различных видов мошенничества.

Банкам также следует внедрять так называемый сервис "второй руки", когда человек может по договоренности с другим клиентом этого банка назначить его своим помощником, считают в ЦБ. Предполагается, что такой помощник будет получать уведомления о планируемых операциях и сможет подтверждать или отклонять их. Если он заметит какую-то необычную активность, то сможет уточнить у сопровождаемого, что происходит, и при выявлении мошенничества отговорить от совершения операции. "Инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а при получении запроса на отключение такой услуги банкам рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества", - отмечают в ЦБ.

Помощником сможет стать любой человек старше 18 лет

Случаи мошенничества со счетами пожилых и людей с инвалидностью происходят регулярно. За прошлый год мошенники через дистанционные каналы связи смогли украсть у граждан около 6,4 млрд рублей, причем это данные только по людям, которые заявили в полицию, констатирует управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Отказ для ряда граждан от пакетного одномоментного подключения дистанционных сервисов может быть полезен, поскольку не все могут до конца понимать их функционал, говорит аналитик.

6,4 миллиарда рублей украли у граждан мошенники через дистанционные каналы в прошлом году. И это данные только по тем, кто обращался по этому поводу в полицию

На роль же "второй руки" может подойти любое физическое лицо, достигшее 18 лет. Это может быть как родственник, так и близкий друг, полагает Жарский. В целом назначение такой "руки" не несет в себе рисков, так как этот человек не будет знать о сумме на счете клиента и своего друга, зато он сможет отслеживать сомнительные действия, а также получать информацию о намерениях своего друга оформить те или иные банковские продукты.

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