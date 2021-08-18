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18.08.2021 16:42
Рубрика: Культура

В Турции найдены уникальные барельефы с изображениями античных войн

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Турецкие археологи при проведении раскопок в античном городе Даскилеоне на западе страны обнаружили остатки крепостной стены, которую украшали барельефы V века до нашей эры с изображениями войн между персами и греками.

Фото: iStock
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Как сообщает Daily Sabah, найденные артефакты относятся к персидскому периоду Даскилеона и борьбе его населения против греков. Они были обнаружены во время раскопок в районе города Бандырма, на западе провинции Балыкесир.

Сначала археологи раскопали участок фригийской стены VIII века до нашей эры длиной 40 метров. Она была возведена из камня и самана, ее высота, по оценкам экспертов, составляла 7-8 метров, а ширина достигала 4-5 метров. Глинобитные части этой стены разрушились с течением времени. Кстати, археологи планируют их восстановить.

Однако, как говорит руководитель раскопок профессор Каан Ирен из Университета Муглу Сытки Кочман, еще более удивительным открытием стали каменные барельефы, которые украшали стены древнего города. Они датированы V веком до нашей эры.

"Это барельефы персидского периода, которые изображают войну между персами и греками, - говорит эксперт. - Это было одним из самых важных достижений текущего сезона для нас. На них изображены греческие воины и персы верхом на конях, сражающиеся против них. Греческие солдаты изображены под ногами персидских лошадей. Это была пропаганда, использовавшаяся во время войн. Можно сказать, что эти барельефы представляют собой сцены из реальной жизни персидского народа, которому приходилось воевать с греками".

По словам Ирен, находка проливает новый свет на сложную и долгую историю Даскилеона. Этот город был построен на берегу озера Маньяс, примерно в 30 километрах от современного города Бандырма. Он был домом для многих цивилизаций, правивших в Анатолии в разное время. Считается, что первыми поселенцами были фригийцы, начавшие строительство около 700 года до нашей эры.

В VII веке до нашей эры царь Даскилос переехал сюда из города Сард, столицы царства Лидия. Причиной этого были династические ссоры. Сын Даскилоса Гигес родился уже в Даскилеоне. Кстати, поначалу город носил имя царя - Даскилос. Но после того, как Гигес стал царем Лидии, город был переименован в Даскилеон. Произошло это около 650 года до нашей эры.

Фото: pompeiisites.org
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На протяжении трех столетий город процветал благодаря своему выгодному географическому положению. Это был настоящий геополитический центр, за контроль над которым боролись многие древние государства. Даскелион позволят политически и экономически управлять Фракией и другими регионами Фригии, проливами и даже Мраморным морем. При этом сам город был очень мощной крепостью. Но несмотря на серьезные оборонительные укрепления, он довольно часто переходил из рук в руки. После фригийцев им владели персы, македонцы и даже византийцы.

Найденные барельефы изображают победоносные для персов военные кампании V века до нашей эры. Однако все изменилось, когда к власти пришел легендарный царь и полководец Александр Македонский. В 334 году до нашей эры он разработал план захвата Даскелиона, который должен был стать для греков стратегически важной опорной базой для дальнейшей войны с персами.

Добавим, что первые археологические исследования в этом регионе были проведены в 1952 году немецким исследователем доисторического периода Куртом Биттелем. Именно он нашел Даскелион.

Чуть более полувека назад это место носило название Хисартепе. Сопоставив географическую информацию, содержащуюся в древних текстах, Биттель определил, что современный городок Хисартепе стоит на развалинах древнего Даскилеона. Уже в 1954 году здесь были начаты первые раскопки, которые проводил турецкий археолог Экрем Акургал.

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