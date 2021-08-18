"Белая лилия": как сражалась и погибла летчица Лидия Литвяк

18 августа 1943 года пилоту 73-го гвардейского истребительного авиаполка Лидии Литвяк должно было исполниться 22 года, но 1 августа она не вернулась из боя. В мировую историю девушка вошла под именем "Белой лилии", одержавшей среди женщин-пилотов наибольшее число воздушных побед. В честь 100-летия со дня рождения Лидии Литвяк на месте ее захоронения в селе Дмитровка торжественно открыли памятный бюст.

Коренная москвичка Лидия Литвяк с детства мечтала быть летчиком. В 14 лет стала воспитанницей Кировского районного аэроклуба столицы, а первый самостоятельный полет совершила в 15 лет. После окончания Херсонской авиационной школы стала летчиком-инструктором аэроклуба Осоавиахима в Калинине. К началу войны она дала "путевку в небо" 45 летчикам.

О волевом характере девушки говорит и такой факт - дабы попасть в "женский" 586-й истребительный авиаполк ПВО Лидия Литвяк пошла на служебный подлог, приписав себе 100 недостающих часов налета. Первый боевой вылет она совершила в небе над Саратовом в июне 1942 года, а через три месяца, вместе с другими девушками, сражалась с асами люфтваффе над Сталинградом.

Как пишет исследователь истории советских ВВС Михаил Тимин, впервые сведения о боевой работе Лидии Литвяк и двух сбитых ей самолетах появились в газете "Красная Звезда" от 30 октября 1942 года. А 25 ноября статью о девушке-пилоте напечатала и "Комсомольская Правда". Видимо тогда и родилась легенда о белом цветке на фюзеляже самолета - "Белая лилия".

Менее чем за год своей боевой деятельности летчица совершила не менее 150 боевых вылетов. Самым удачным днем для "Белой лилии" стало 19 июля 1943 года.

Из оперативной сводки: "18:35-19:30 шесть Як-1 ведущий мл. лейтенант Литвяк вылетали на сопровождение Ил-2, действовавших по живой силе и технике противника в районе Первомайское. Во время штурмовых действий Ил-2 были атакованы шестью истребителями Ме-109. Отбивая атаки Ме-109 от Ил-2 мл. лейтенант Литвяк сбила один Ме-109, который упал в районе цели". Позже выяснится, что девушка сбила унтер-офицера Гельмута Ширру, на счету которого было шесть побед.

Точное число одержанных Лидией Литвяк воздушных побед из-за противоречий в документах остается под вопросом. Согласно представлению на звание Героя Советского Союза девушка лично сбила шесть самолетов противника, еще шесть - в группе. Кроме того, на счету "Белой лилии" уничтоженный немецкий аэростат наблюдения.

1 августа 1943 года гвардии младший лейтенант Лидия Литвяк не вернулась с боевого задания. В ходе четвертого за тот день вылета ее истребитель Як-1 пропал в районе села Мариновка Ростовской области. В конце 60-х годов, когда зародилось поисковое движение, школьники из Луганской области узнали от местных жителей, что летом 1943 года на окраине хутора упал советский истребитель. Его пилотом была девушка. Похоронили ее в селе Дмитровка Шахтерского района в братской могиле. В 1990-м году Лидии Литвяк было присвоено посмертное звание - Герой Советского Союза.