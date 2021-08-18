Беларусь и Россия расширяют систему взаимного обслуживания платежных карт на территории Союзного государства. На финишную прямую вышла реализация проекта взаимодействия систем "Мир" и "Белкарт".

"СОЮЗ" решил выяснить, насколько свободно россияне со своим банковским "пластиком" могут совершать платежи на территории Беларуси.

Наличие карточки международных платежных систем - гарантия спокойствия при поездках в любое государство. Беларусь - не исключение. Приезжающие в страну россияне имеют возможность без проблем расплачиваться за товары и услуги, имея при себе карточки систем Mastercard и Visa.

Дальше - сложнее. По информации Нацбанка Беларуси, на территории страны обслуживание держателей карточек системы Union Pay осуществляют три банка - Белгазпромбанк, Беларусбанк и Белагропромбанк, системы American Express - только БПС-Сбербанк, системы JCB - исключительно Белинвестбанк.

Куда лучше обстоят дела с национальной российской платежной системой "Мир". С ней сегодня работают 12 банковских организаций Беларуси: Банк ВТБ (Беларусь), Беларусбанк, БелВЭБ, Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, БНБ-Банк, банк "Решение", БСБ Банк, Идея Банк, РРБ-Банк, Франсабанк. А это значит, что расплатиться по такой карте россияне смогут если не везде, то почти везде. Кстати, по итогам недавнего заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства пресс-служба правительства РФ сообщала, что карты "Мир" уже принимают 90 процентов устройств в Беларуси. Более того, банки - участники платежной системы "Белкарт" с 1 января 2022 года будут обязаны принимать к обслуживанию банковские карточки "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли и сервиса, платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания.

Даже наличие дочерних банков не поможет россиянам, ненадолго приезжающим погостить в Беларусь, взять здесь кредит

Приезжающим в Беларусь также следует знать, что согласно установленным в стране правилам, если клиент рассчитывается карточкой, на лицевой стороне которой не проставлены имя и фамилия держателя, то работник организации торговли или сервиса при наличии обоснованных подозрений (например, не совпала подпись покупателя на карт-чеке с подписью на оборотной стороне карточки) может предложить при технической возможности ввести ПИН-код или рассчитаться наличными денежными средствами. При этом обязательного требования о предъявлении документа, удостоверяющего личность, не установлено.

Несмотря на взятый в Беларуси более десяти лет назад курс на увеличение доли безналичных платежей в общем объеме операций, кое-где без наличных денег все же не обойтись. Особенно в глубинке. Например, на рынке, при съеме частного жилья, при покупке товаров в мелкой рознице и т.д. Получить наличку можно в банкомате или кассе банка. Стать обладателями белорусских рублей в большинстве банкоматов можно без комиссии - дополнительную плату за данную операцию взимают лишь несколько банков. А вот комиссия за снятие валюты встречается куда чаще.

Карты российской платежной системы "Мир" уже принимают 90 процентов устройств в Беларуси. Фото: РИА Новости

Кроме того, банки могут устанавливать ограничения на снятие валюты с иностранных карт, то есть снять вы сможете только белорусские рубли. Впрочем, и без всяких ограничений в подавляющем большинстве банкоматов вы сможете обнаружить только рубли. Гораздо реже - доллары США и совсем редко - евро и российские рубли. Позвонив в банк, можно узнать, где именно загружена иностранная валюта, зачастую эта информация есть и на сайте кредитно-финансового учреждения.

Не следует также забывать о комиссии банка, который выпустил вашу карту. Поэтому перед поездкой в Беларусь или уже находясь на территории страны, россиянам лучше истребовать соответствующую информацию в банке-эмитенте. Кстати, комиссия за выдачу наличных в кассе предусмотрена в любом случае.

Еще спокойнее в финансовом плане будет тем россиянам, кто поинтересуется, есть ли у российского банка, где он обслуживается, "дочка" в Беларуси. К примеру, дочерняя финансовая компания Сбербанка России - БПС-Сбербанк, с участием российского капитала работают Белгазпромбанк, Альфа-Банк, Банк ВТБ (Беларусь), БелВЭБ...

Впрочем, даже наличие дочерних банков не поможет россиянам, приезжающим в Беларусь с краткосрочными визитами, взять здесь кредит. Это могут сделать только граждане страны, а также лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно проживающие в Беларуси и имеющие вид на жительство, а также постоянный доход (доходы подтверждаются документально, это может быть, например, зарплата). Как правило, нужен и поручитель. При этом кредит будет выдан на срок, не превышающий срока действия вида на жительство.

- Перед заключением кредитного договора банк обязан оценить кредитоспособность заявителя, - пояснили в Нацбанке. - Оценка осуществляется на основании анализа множества факторов: заявленного гражданином уровня получаемых доходов, возможности своевременно осуществлять платежи в погашение кредита и процентов за пользование им, - изучаются сведения, содержащиеся в кредитных историях, и другие нюансы.

Не следует забывать о комиссии банка, который выпустил вашу карту. Фото: Photoxpress

Как в России

Белорус тоже может приехать в Россию, имея в кармане только банковскую карточку. Российские рубли с карточки, выпущенной в Беларуси, можно снять в любом банкомате.

В мире сейчас чаще всего используют пластиковые карты платежных систем Visa, MasterCard и UnionPay, как минимум одна из них есть практически у каждого белоруса. В то же время карты платежной системы "Белкарт" пока еще не принимаются российскими банкоматами, но инфраструктура полностью готова к их приему и в скором времени, вполне возможно, этот пробел во взаимодействии России и Беларуси в банковской сфере будет устранен.

При этом важно знать, что без комиссии снять средства практически не получится. Например, дополнительные средства не будут сниматься с вашего карточного счета, если ваш банк заключил соответствующее соглашение с российской кредитной организацией. Есть ли такое соглашение, можно выяснить, позвонив в кол-центр. Во всех остальных случаях пересчет курса белорусского рубля к российскому будет определяться по курсу вашего банка на день проведения операции. Причем "через американский доллар", и тоже по курсу банка, который выпустил вашу карту.

Опыт автора по использованию пластиковых карточек за рубежом показал, что комиссия при съеме денег в валюте страны пребывания хотя и присутствует, но ее размер в целом не настолько велик, чтобы можно было обращать на него серьезное внимание. По крайней мере если говорить о России и желании потратить с белорусской пластиковой карточки около 10 тысяч российских рублей, то на комиссию уйдет не более нескольких процентов от суммы. И этими цифрами в большинстве случаев, как говорится, можно пренебречь.

Что касается возможности для жителя Беларуси получить кредит в российском банке, то наиболее просто будет взять ипотечный заем. Это объясняется тем, что жилплощадь остается в залоге у банка до полной выплаты займа, в связи с чем риски для кредитной организации минимальны. На втором месте по "простоте" получения займа идут целевые кредиты, например на автомобиль. Во всех остальных случаях, в частности для потребительских займов, процесс получения осложняется. Чтобы увеличить шанс на получение средств, чаще всего необходимо будет предоставить сведения о постоянной или временной регистрации в России, данные о трудоустройстве и официальной зарплате, размер которой позволит обслуживать кредит. Многие банки при этом еще требуют залог или привлечение в созаемщики гражданина России.

А вот оплатить какую-либо покупку с помощью перевода средств, как это сейчас принято, например, в небольших частных магазинах или на рынках, уже не получится - для этого потребуются только наличные деньги.

Тарас Фомченков, taras@rg.ru