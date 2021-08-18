Экономика
18.08.2021 17:19
Текст: Александр Нестеров (nesterov@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 31(995)

Насколько платежные системы Беларуси и России комфортны для граждан Союзного государства

Беларусь и Россия расширяют систему взаимного обслуживания платежных карт на территории Союзного государства. На финишную прямую вышла реализация проекта взаимодействия систем "Мир" и "Белкарт".
Расширение системы взаимного обслуживания платежных карт на территории Союзного государства граждане почувствуют сразу. Фото: Photoxpress Расширение системы взаимного обслуживания платежных карт на территории Союзного государства граждане почувствуют сразу. Фото: Photoxpress
Расширение системы взаимного обслуживания платежных карт на территории Союзного государства граждане почувствуют сразу. Photoxpress

"СОЮЗ" решил выяснить, насколько свободно россияне со своим банковским "пластиком" могут совершать платежи на территории Беларуси.

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Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России

Наличие карточки международных платежных систем - гарантия спокойствия при поездках в любое государство. Беларусь - не исключение. Приезжающие в страну россияне имеют возможность без проблем расплачиваться за товары и услуги, имея при себе карточки систем Mastercard и Visa.

Дальше - сложнее. По информации Нацбанка Беларуси, на территории страны обслуживание держателей карточек системы Union Pay осуществляют три банка - Белгазпромбанк, Беларусбанк и Белагропромбанк, системы American Express - только БПС-Сбербанк, системы JCB - исключительно Белинвестбанк.

Куда лучше обстоят дела с национальной российской платежной системой "Мир". С ней сегодня работают 12 банковских организаций Беларуси: Банк ВТБ (Беларусь), Беларусбанк, БелВЭБ, Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, БНБ-Банк, банк "Решение", БСБ Банк, Идея Банк, РРБ-Банк, Франсабанк. А это значит, что расплатиться по такой карте россияне смогут если не везде, то почти везде. Кстати, по итогам недавнего заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства пресс-служба правительства РФ сообщала, что карты "Мир" уже принимают 90 процентов устройств в Беларуси. Более того, банки - участники платежной системы "Белкарт" с 1 января 2022 года будут обязаны принимать к обслуживанию банковские карточки "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли и сервиса, платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания.

Даже наличие дочерних банков не поможет россиянам, ненадолго приезжающим погостить в Беларусь, взять здесь кредит

Приезжающим в Беларусь также следует знать, что согласно установленным в стране правилам, если клиент рассчитывается карточкой, на лицевой стороне которой не проставлены имя и фамилия держателя, то работник организации торговли или сервиса при наличии обоснованных подозрений (например, не совпала подпись покупателя на карт-чеке с подписью на оборотной стороне карточки) может предложить при технической возможности ввести ПИН-код или рассчитаться наличными денежными средствами. При этом обязательного требования о предъявлении документа, удостоверяющего личность, не установлено.

Несмотря на взятый в Беларуси более десяти лет назад курс на увеличение доли безналичных платежей в общем объеме операций, кое-где без наличных денег все же не обойтись. Особенно в глубинке. Например, на рынке, при съеме частного жилья, при покупке товаров в мелкой рознице и т.д. Получить наличку можно в банкомате или кассе банка. Стать обладателями белорусских рублей в большинстве банкоматов можно без комиссии - дополнительную плату за данную операцию взимают лишь несколько банков. А вот комиссия за снятие валюты встречается куда чаще.

Карты российской платежной системы "Мир" уже принимают 90 процентов устройств в Беларуси. Фото: РИА Новости

Кроме того, банки могут устанавливать ограничения на снятие валюты с иностранных карт, то есть снять вы сможете только белорусские рубли. Впрочем, и без всяких ограничений в подавляющем большинстве банкоматов вы сможете обнаружить только рубли. Гораздо реже - доллары США и совсем редко - евро и российские рубли. Позвонив в банк, можно узнать, где именно загружена иностранная валюта, зачастую эта информация есть и на сайте кредитно-финансового учреждения.

Не следует также забывать о комиссии банка, который выпустил вашу карту. Поэтому перед поездкой в Беларусь или уже находясь на территории страны, россиянам лучше истребовать соответствующую информацию в банке-эмитенте. Кстати, комиссия за выдачу наличных в кассе предусмотрена в любом случае.

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Как россиянину получить страховые выплаты от белоруса по "Зеленой карте"

Еще спокойнее в финансовом плане будет тем россиянам, кто поинтересуется, есть ли у российского банка, где он обслуживается, "дочка" в Беларуси. К примеру, дочерняя финансовая компания Сбербанка России - БПС-Сбербанк, с участием российского капитала работают Белгазпромбанк, Альфа-Банк, Банк ВТБ (Беларусь), БелВЭБ...

Впрочем, даже наличие дочерних банков не поможет россиянам, приезжающим в Беларусь с краткосрочными визитами, взять здесь кредит. Это могут сделать только граждане страны, а также лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно проживающие в Беларуси и имеющие вид на жительство, а также постоянный доход (доходы подтверждаются документально, это может быть, например, зарплата). Как правило, нужен и поручитель. При этом кредит будет выдан на срок, не превышающий срока действия вида на жительство.

- Перед заключением кредитного договора банк обязан оценить кредитоспособность заявителя, - пояснили в Нацбанке. - Оценка осуществляется на основании анализа множества факторов: заявленного гражданином уровня получаемых доходов, возможности своевременно осуществлять платежи в погашение кредита и процентов за пользование им, - изучаются сведения, содержащиеся в кредитных историях, и другие нюансы.

Не следует забывать о комиссии банка, который выпустил вашу карту. Фото: Photoxpress
Как в России

Белорус тоже может приехать в Россию, имея в кармане только банковскую карточку. Российские рубли с карточки, выпущенной в Беларуси, можно снять в любом банкомате.

В мире сейчас чаще всего используют пластиковые карты платежных систем Visa, MasterCard и UnionPay, как минимум одна из них есть практически у каждого белоруса. В то же время карты платежной системы "Белкарт" пока еще не принимаются российскими банкоматами, но инфраструктура полностью готова к их приему и в скором времени, вполне возможно, этот пробел во взаимодействии России и Беларуси в банковской сфере будет устранен.

При этом важно знать, что без комиссии снять средства практически не получится. Например, дополнительные средства не будут сниматься с вашего карточного счета, если ваш банк заключил соответствующее соглашение с российской кредитной организацией. Есть ли такое соглашение, можно выяснить, позвонив в кол-центр. Во всех остальных случаях пересчет курса белорусского рубля к российскому будет определяться по курсу вашего банка на день проведения операции. Причем "через американский доллар", и тоже по курсу банка, который выпустил вашу карту.

Опыт автора по использованию пластиковых карточек за рубежом показал, что комиссия при съеме денег в валюте страны пребывания хотя и присутствует, но ее размер в целом не настолько велик, чтобы можно было обращать на него серьезное внимание. По крайней мере если говорить о России и желании потратить с белорусской пластиковой карточки около 10 тысяч российских рублей, то на комиссию уйдет не более нескольких процентов от суммы. И этими цифрами в большинстве случаев, как говорится, можно пренебречь.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Может ли россиянин перевести в Беларусь деньги с банковской карты

Что касается возможности для жителя Беларуси получить кредит в российском банке, то наиболее просто будет взять ипотечный заем. Это объясняется тем, что жилплощадь остается в залоге у банка до полной выплаты займа, в связи с чем риски для кредитной организации минимальны. На втором месте по "простоте" получения займа идут целевые кредиты, например на автомобиль. Во всех остальных случаях, в частности для потребительских займов, процесс получения осложняется. Чтобы увеличить шанс на получение средств, чаще всего необходимо будет предоставить сведения о постоянной или временной регистрации в России, данные о трудоустройстве и официальной зарплате, размер которой позволит обслуживать кредит. Многие банки при этом еще требуют залог или привлечение в созаемщики гражданина России.

А вот оплатить какую-либо покупку с помощью перевода средств, как это сейчас принято, например, в небольших частных магазинах или на рынках, уже не получится - для этого потребуются только наличные деньги.

Тарас Фомченков, taras@rg.ru

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