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18.08.2021 18:05
Рубрика: Экономика

ЦБ: Снижение темпов роста цен на фрукты и овощи привело к сдерживанию инфляции

Текст: Анастасия Алексеевских
Основной вклад в сдерживание инфляции в большинстве регионов РФ внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты, сообщила пресс-служба Банка России. При этом практически повсеместно отмечалось повышение цен на непродовольственные товары, говорится в материалах ЦБ.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Годовая инфляция в июле находилась в диапазоне от 4,5% в Чукотском автономном округе до 9,1% в Республике Дагестан, - отметили официальные представители регулятора. - При этом ее динамика была разнонаправленной. Количество регионов с ускорением и замедлением инфляции было почти равным. В целом по России инфляция замедлилась на 0,04 п.п., до 6,46%. Замедление роста цен на продукты питания в большинстве регионов вызвано снижением темпов удорожания овощей и фруктов. Это стало возможным благодаря более богатому новому урожаю отечественных грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В то же время, как следует из данных Банка России, годовые темпы повышения цен на непродовольственные товары в июле, напротив, продолжили расти в абсолютном большинстве регионов: "Особенно быстро цены увеличивались на строительные материалы, мебель и легковые автомобили под влиянием расширения спроса. Это сопровождалось переносом в цены издержек производителей, связанных с повышением темпа роста мировых цен на металлы, древесину, а также продукцию их обработки".

По данным ЦБ, годовые темпы роста цен на услуги в основном повышались при сохранении значительной разнородности.

"Растущая динамика в ряде регионов связана с увеличением цен на коммунальные услуги из-за эффекта низкой базы, - указали в Банке России. - Годом ранее индексация тарифов переносилась на другие месяцы. Сдерживало рост цен на услуги в целом по стране снижение стоимости путевок в Турцию".

По данным ЦБ, менее всего инфляция ускорилась в районах Северного Кавказа, где традиционно сильнее влияние общестрановых факторов, связанных с ростом цен на продовольствие: там оно занимает большую долю потребительской корзины.

"Самое заметное ускорение инфляции наблюдалось в регионах Сибири за счет увеличения темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги: строительные материалы, легковые автомобили, авиабилеты", - указали в ЦБ.

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