Сейчас во многих дачных объединениях решают, нужно ли переводить СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) в ТСН (товарищество собственников недвижимости)? Насколько это длительный процесс и принесет ли это пользу или только лишние юридические хлопоты?

Дачникам нужно привести в норму уставы СНТ, где закрепляются важные нормы, по которым придется жить дальше. Фото: Владимир Веленгурин / Комсомольская правда

На самом деле это скорее техническая процедура. В Союзе дачников Подмосковья "Российской газете" напомнили, что с 1 сентября 2014 года все садоводческие некоммерческие товарищества стали относиться к товариществам собственников недвижимости. А 1 января 2019 года вступил в силу 217-й закон о садоводстве и огородничестве, в котором указано, что садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества являются видами товарищества собственников недвижимости.

"По этому закону уставы СНТ необходимо привести в соответствие новым требованиям при первом внесении изменений в учредительные документы, но конкретного срока законодательные нормы не содержат. Сегодня мы рекомендуем вносить изменения в устав с учетом современных требований, а не только формального изменения наименований организационно-правовой формы. При регистрации нового СНТ закон требует указания организационно-правовой формы ТСН (товарищество собственников недвижимости), а также вида организационно-правовой формы - СНТ или ОНТ (садоводческое или огородническое товарищество). Таким образом наименование СНТ может выглядеть, к примеру, так: "Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости "Аннушка", - уточнил "РГ" исполнительный директор Союза Федор Мезенцев. Однако внести в устав новое наименование недостаточно, добавил он. В 217-м законе появилось несколько важных положений, касающихся управления СНТ.

Во-первых, понятие "территория товарищества". На земельном участке, изначально предоставленном товариществу, может управлять инфраструктурой и собирать членские и целевые взносы только одно СНТ как юрлицо. "Для четкого определения, какие участки относятся к территории товарищества, рекомендуется перечислить в уставе или приложении к уставу перечень всех кадастровых номеров земельных участков, которые были образованы в границах предоставленного товариществу землеотвода", - советует Мезенцев.

Во-вторых, администрацию СНТ (председатель, правление и ревизионную комиссию) можно избирать теперь не на 2 года, а на срок до 5 лет. При этом срок полномочий органов управления и контроля должен быть указан в уставе.

Возможность заочного голосования нужно прописать в уставе СНТ

В-третьих, появилась возможность указать в уставе день ежегодного собрания с определенной повесткой. На практике это решается так: например, ежегодное общее собрание проводится в заочной форме в период с 1 по 15 апреля с повесткой: "Исключение из членов товарищества должников по взносам".

В-четвертых, многие СНТ стали с 2020 года успешно применять практику заочного голосования по всем вопросам повестки общего собрания. Пока действует режим повышенной готовности, заочные собрания разрешены по всем вопросам, независимо от наличия этих положений в уставе товарищества. "Однако при полной отмене режима повышенной готовности заочное голосование смогут проводить только те СНТ, у которых положения о заочном голосовании внесены в устав. Поэтому рекомендуется своевременно принять эти поправки", - добавляет Мезенцев.

Также успешно развивается в СНТ и электронное голосование: с помощью системы "Цифровые СНТ" председатель может назначить общее собрание путем нажатия одной кнопки на компьютере. Положение об электронном голосовании как одном из видов заочного голосования также лучше принять на общем собрании как приложение к уставу или отдельным документом.