Что нового предлагает клиентам ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Как не только сохранить, но и приумножить свои накопления? Какую банковскую карту выбрать? Что такое индивидуальный инвестиционный счет? Может ли банк что-то предложить клиентам, у которых нет возможности сделать вклад? На эти и другие вопросы отвечает Ренат Сейфетдинов, исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в Санкт-Петербурге.

Недавно Центробанк повысил ставку. Стоит ли ожидать от Уралсиба повышения ставок по депозитам?

Ренат Сейфетдинов: Это уже произошло. С 5 августа Банк Уралсиб повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов. Ставки выросли в среднем на 0,1 - 1,0 процентных пункта, в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров. По базовым видам вкладов "Доход", "Рост", "Комфорт"*, в том числе в рамках пакетов услуг, максимальные ставки составят до 5,9 годовых (с учетом надбавки при открытии в онлайн-банке, которая составляет 0,2 процента).

Наибольшая ставка в линейке предлагается по срочному вкладу "Удачный старт"* - 7 процентов годовых при сроке размещения три года. Вклад могут открыть только граждане, которые ранее не являлись клиентами Банка Уралсиб.

Минимальная сумма вклада "Удачный старт" составляет два миллиона рублей. Он может быть размещен на сроки 181 или 1100 дней. Процентные ставки: 181 день - 5,7 процента годовых, 1100 дней - 7 процентов годовых. Открыть вклад можно в любом офисе банка.

Также с 9 августа банк поднял максимальный процент на остаток собственных средств по флагманской дебетовой карте "Прибыль"**. Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до двух миллионов рублей включительно. При этом для получения дохода в 6,25 процента годовых нужно выполнить единственное условие - совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц.

В банковском мире есть свои тенденции. Какие продукты сейчас особенно популярны у населения?

Ренат Сейфетдинов: Сейчас все больше становятся популярны продукты до востребования - карты, счета с начислением процентов на остаток. В банке Уралсиб это накопительные счета, а также дебетовая карта "Прибыль", которая сочетает в себе две наиболее востребованные карточные функции - кешбэк и процент на остаток.

Мы стараемся создать продукт, который был бы востребован самыми разными людьми. Один из таких вкладов - "Доход" - является наиболее популярным среди наших клиентов. Вклад не предполагает расходных операций, но по нему можно выбрать капитализацию процентов и их снятие.

А есть ли у Банка Уралсиб продукты, ориентированные на пенсионеров?

Ренат Сейфетдинов: Конечно. Уралсиб предлагает клиентам-пенсионерам специальные льготные условия. Так для них действует срочный вклад "Почетный пенсионер" со ставкой до 5,1 процента годовых, предполагающий возможность внесения дополнительных взносов под ставку как по вкладу без разрешенного пополнения. По карте "Почетный пенсионер" проценты начисляются ежемесячно в размере до 4,5 процента годовых на сумму до 500 тысяч руб.

Стремительно развивающаяся банковская услуга - индивидуальный инвестиционный счет. Насколько этот продукт востребован у клиентов Уралсиба и в чем его преимущество?

Ренат Сейфетдинов: Банк является агентом по предложению различных инвестиционных решений***. В первую очередь они должны быть эффективными и нести пользу как можно большему числу клиентов.

На сегодняшний день ставки по вкладам Банка Уралсиб позволяют эффективно разместить средства физических лиц на краткосрочную перспективу (до трех лет). При этом, когда мы говорим о вложении денег на среднесрочную перспективу - от трех лет, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) подходит, как нельзя кстати.

ИИС позволяет вкладывать свободные средства в актуальные инвестиционные решения, например, акции российских компаний с хорошей дивидендной историей или портфели, состоящие из высокодоходных акций и облигаций как российских, так и зарубежных компаний. Статья 219.1 Налогового кодекса РФ позволяет резидентам воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Клиент может вернуть себе часть НДФЛ - 13 процентов инвестированной суммы, но не более 52 тысяч рублей. Таким вычетом можно пользоваться ежегодно при пополнении ИИС.

Для тех клиентов, у кого нет налогооблагаемой базы по НДФЛ со ставкой 13 процентов, также предусмотрена возможность использовать инвестиционный налоговый вычет. В этом случае клиент будет освобожден от уплаты НДФЛ с инвестиционного дохода. Максимальная сумма для внесения на ИИС ограничена одним миллионом рублей. Право на инвестиционный налоговый вычет сохраняется при условии инвестирования на срок не менее трех лет, что интересно для клиентов, которые хотят защитить сбережения от инфляции и копить на будущее.

Что можно посоветовать тем, у кого нет сбережений, чтобы сделать вклад?

Ренат Сейфетдинов: Дополнительный доход можно подучать с помощью кешбэка. Уралсиб в июле этого года обновил программу лояльности, сделав ее проще и доступнее. Каждый клиент банка, подключенный к программе, имеет возможность возвращать до трех процентов от суммы своих ежедневных трат.

Это касается и кредитных карт. Здесь клиент получает двойную выгоду - с одной стороны имеет возможность беспроцентно пользоваться заемными средствами (льготный период - до 60 дней), с другой - получать кешбэк за операции.

Размер начисления бонусов зависит от объема трат и выполнения условий программы - максимальный процент кешбэка составляет 3%****. Максимальный оборот средств по карте, на который начисляется бонус для держателей пакетов услуг "Приоритет", "Статус" и "Прайвет" составляет 400 тысяч рублей, для остальных клиентов - 200 тысяч рублей.

Бонусными рублями можно компенсировать ранее сделанные покупки и получить деньги на карточный счет либо использовать для оплаты авиа и ж\д-билетов и других услуг для путешествий по курсу 1 бонусный рубль = 1 рубль.

Скоро начнется учебный год. Подготовил ли банк что-то специально для родителей школьников?

Ренат Сейфетдинов: Конечно. Банк Уралсиб дарит своим клиентам дополнительно к 10 тысячам рублей, которые государство выплачивает родителям школьников, еще по 1500 бонусных рублей. Если клиента банка еще не оформил заявление на выплату, то такая возможность есть, главное - успеть до 1 ноября 2021 года. Нужно указать в заявлении реквизиты карты, подключенной к программе Уралсиб Бонус. До 10 числа следующего за выплатой месяца мы начислим 1500 бонусных рублей.

Мы уверены, что работать над лояльностью и уважением клиентов нужно с самого раннего возраста.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

* По срочным вкладам "Доход", "Рост", "Комфорт", в том числе, в рамках пакетов услуг размер процентной ставки зависит от срока вклада, суммы вклада, способа открытия - Интернет-банк/Мобильный банк или офис Банка, а также наличия действующего пакета услуг.

Процентная ставка 5,90% годовых установлена по вкладу "Доход.Прайвет" (открывается в рамках пакета услуг "Прайвет") от 10 млн. рублей на срок 367-540 дней при открытии вклада в Интернет-банке/Мобильном банке. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей при открытии в Интернет-Банке/Мобильном Банке, от 30 000 рублей - в офисе Банка. Максимальна сумма не ограничена. Срок вклада в рублях: 91-1100 дней. Процентные ставки в рублях при открытии в офисе Банка (годовых): 91 -180 день 4,20%-4,40%, 181-365 дней 4,40%-4,60%, 367-540 дней 5,50%-5,70%, 541-1100 дней 5,10%-5,30% (при открытии/продлении вклада, открытого в Интернет-банке/Мобильном банке процентные ставки в рублях увеличиваются на 0,2% годовых). Дополнительные взносы по вкладу не предусмотрены, расходные операции не предусмотрены (за исключением возможности расходования причисленных процентов). Периодичность выплаты процентов - ежемесячно. Проценты по выбору Вкладчика перечисляются на отдельный счет или причисляются к вкладу (капитализируются). Досрочное востребование вклада: с 1 по 180 день (включительно) - по ставке 0,01 % годовых, со 181 дня (включительно) - 0,5 ставки, установленной по вкладу на дату открытия/продления. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически по ставке, действующей на дату продления по сумме, сроку и способу открытия вклада.

Срочный вклад (депозит) "Удачный старт" доступен для открытия новым клиентам - физическим лицам, до дня открытия вклада не являющимся клиентами Банка. Минимальная сумма вклада - 2 000 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока вклада. Процентные ставки (годовых): 181 день - 5,70%, 1100 дней - 7,00%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок - аналогично первоначальному сроку вклада "Удачный старт", ставка определяется ставкой по вкладу "Доход" соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка.

**Обслуживание карты "Прибыль" (Карта) - 0 руб./мес. при покупках на сумму более 1 тыс. руб./мес. (некоторые покупки не учитываются, список на uralsib.ru) или ежемесячном балансе денежных средств (далее - ДС) на Карте (далее - БС) свыше 5 тыс. руб., в иных случаях обслуживание - 49 руб./мес.. Ежемесячно на ежедневный фактический остаток ДС на Карте на сумму БС до 2 млн руб. вкл. начисляются 6,25% годовых при ежемесячных покупках по Карте свыше 10 тыс. руб. (некоторые операции не учитываются, список на uralsib.ru), до 10 тыс. руб. (включительно) - 0,1% годовых; при превышении БС ДС на Карте проценты на сумму превышения не начисляются. Срок действия Карты - 4 г. Комиссии: смена ПИН-кода/разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее - БТ) других банков - 50 руб.; запрос об остатке ДС через БТ др. банков - 30 руб. Сервис информирования - 59 руб.\мес., первые 2 месяца не взимается. Обслуживание неактивного картсчета от 365 до 730 дней - 199 руб., от 730 дней (включительно) - 250 руб.; выдача наличных (далее - ВН) в пунктах ВН (далее - ПВН) - 0,7% от суммы операции (далее - СО); ВН в ПВН и БТ др. банков на тер. РФ при СО до 3 тыс. руб. - 99 руб.; ВН в ПВН и БТ других банков за пределами РФ - 1% от СО, но не менее 110 руб., может взиматься комиссия другими банками; ВН без Карты в ПВН филиала Банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) - 1% от СО, от 1 до 3 млн руб. - 5%, от 3 млн руб. - 10%; зачисление на счет ДС через БТ и платежный терминал (далее - БПТ) банков согласно утвержденному Банком перечню на сайте Банка (далее - перечень) - 0,5% от СО; безналичный перевод ДС (далее - БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты др. банков по перечню - 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; БПС в БТ банков по перечню с Карты на карты Банка и банков по перечню - 1% от СО, но не менее 30 руб.; БПС в др. организациях с Карты на карты др. банков - 1% от СО, но не менее 60 руб.; БПС в интернет-каналах Банка с Карты на карты др. банков - 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; пользование ДС, состав. тех. задолженность (далее - ТЗ), в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых - двойная ключевая ставка ЦБ РФ. Условия действительны на 09.08.2021 г.

***Услугу оказывает АО "УК УРАЛСИБ" Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003. Источник информации о деятельности и продуктах Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru.

****Условие о кешбэке: для держателей Карты -участников "УРАЛСИБ Бонус" (далее Программа) при использовании Бонусных рублей (далее БР) по услуге Реверсивный кешбэк - выплата на Карту ДС в размере покупки, совершенной в рублях по Карте с Программой на сумму от 1 500 до 50 000 рублей в предыдущем месяце, в обмен на БР. Начисление БР: за покупки по Карте с Программой из расчета 1 БР=1 рубль в размере до 3% от суммы покупок по Карте в месяц (некоторые покупки не учитываются, список на www.bonus.uralsib.ru): 1% - в течение первого месяца после регистрации в Программе, со второго - при сумме трат по всем Картам клиента с Программой от 10 000 рублей (некоторые покупки не учитываются, список на www.bonus.uralsib.ru); 1% - при наличии задолженности по кредитной/дебетовой карте Банка с кредитной линией (далее совместно - Задолженность по карте) от 5 000 рублей включительно хотя бы 1 день в течение месяца или при остатке суммы кредита от 100 000 рублей включительно на начало месяца; 1 % - при наличии пакета услуг "Приоритет", "Статус", "Прайвет" в течение 6 месяцев и более или при наличии Задолженности карте от 15 000 рублей включительно хотя бы 1 день в течение месяца. Максимальный объем покупок в месяц, на который начисляются БР, - 400 000 рублей для клиентов с пакетами услуг "Приоритет", "Статус", "Прайвет", 200 000 рублей - для других клиентов. БР аннулируются: если в течение 6 последовательных месяцев нет операций по зачислению либо использованию БР; если есть просроченная задолженность от 30 дней (включительно) по любому кредиту в Банке. Срок действия БР - 12 месяцев.