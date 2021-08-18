Что нужно знать о цифровых паспортах в России

Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

По словам министра, смарт-карта является "более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных".

"У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне", - добавил Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава Минцифры подчеркнул, что замена бумажного паспорта на смарт-карту не будет обязательной.

"У нас не стоит задачи отказаться от бумажного паспорта. Принято решение не делать это обязательным: те люди, которые будут готовы поменять бумажный паспорт на смарт-карту, смогут это сделать, но обязаловки нет", - заявил Шадаев.

Когда появятся?

В МВД планируют, что выдача паспортов с электронным носителем (ПЭН) стартует с Москвы, срок начала действия программы - 1 декабря 2021 года. Что касается других регионов, это будет зависеть от технической готовности, при этом крайний срок, когда цифровые паспорта должны стать доступны всем россиянам - 1 июля 2023 года.

Как получить?

После запуска программы россияне смогут оформить документ на выбор - либо привычный бумажный паспорт, либо электронный.

Прежде чем получить паспорт с электронным носителем, человеку придется пройти цифровое фотографирование и сдать отпечатки пальцев на обеих руках.

В остальном выдача электронного паспорта не будет отличаться от той, что сейчас сопровождает оформление бумажного документа.

Как будет выглядеть?

Внешне электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку, похожую на банковскую.

Электронный носитель информации будет отечественного производства. На нем разместят привычные данные - регистрация по месту жительства, год и место рождения, семейное положение, сведения о детях и т.д.

При этом основные сведения о гражданине будут размещены и на самой пластиковой карточке электронного паспорта.

Данные можно будет считать с помощью специального мобильного приложения.

Как защитят данные?

В МВД отмечают, что электронный носитель снабдят повышенными средствами защиты, в том числе криптографическими. В микросхему такого документа поместят персональные и биометрические данные гражданина, а также персональную подпись владельца (по желанию).

Юридический статус электронного паспорта

С юридической точки зрения пластиковые паспорта будут приравнены по статусу к действующим бумажным.

Электронный паспорт будет документом только для внутреннего пользования - выехать по нему за границу не получится. При этом есть оговорка: границы тех стран, которые сейчас пускают россиян по внутреннему паспорту (например, Армении или Беларуси), можно будет пересечь по электронному документу.