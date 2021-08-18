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18.08.2021 17:00
Рубрика: Власть

Что нужно знать о цифровых паспортах в России

Текст: Анастасия Алексеевских
Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

По словам министра, смарт-карта является "более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне", - добавил Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава Минцифры подчеркнул, что замена бумажного паспорта на смарт-карту не будет обязательной.

"У нас не стоит задачи отказаться от бумажного паспорта. Принято решение не делать это обязательным: те люди, которые будут готовы поменять бумажный паспорт на смарт-карту, смогут это сделать, но обязаловки нет", - заявил Шадаев.

Когда появятся?

В МВД планируют, что выдача паспортов с электронным носителем (ПЭН) стартует с Москвы, срок начала действия программы - 1 декабря 2021 года. Что касается других регионов, это будет зависеть от технической готовности, при этом крайний срок, когда цифровые паспорта должны стать доступны всем россиянам - 1 июля 2023 года.

Как получить?

В паспортах нового образца не будет графы "национальность"

После запуска программы россияне смогут оформить документ на выбор - либо привычный бумажный паспорт, либо электронный.

Прежде чем получить паспорт с электронным носителем, человеку придется пройти цифровое фотографирование и сдать отпечатки пальцев на обеих руках.

В остальном выдача электронного паспорта не будет отличаться от той, что сейчас сопровождает оформление бумажного документа.

Как будет выглядеть?

Внешне электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку, похожую на банковскую.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней

Электронный носитель информации будет отечественного производства. На нем разместят привычные данные - регистрация по месту жительства, год и место рождения, семейное положение, сведения о детях и т.д.

При этом основные сведения о гражданине будут размещены и на самой пластиковой карточке электронного паспорта.

Данные можно будет считать с помощью специального мобильного приложения.

Как защитят данные?

В МВД отмечают, что электронный носитель снабдят повышенными средствами защиты, в том числе криптографическими. В микросхему такого документа поместят персональные и биометрические данные гражданина, а также персональную подпись владельца (по желанию).

Юридический статус электронного паспорта

С юридической точки зрения пластиковые паспорта будут приравнены по статусу к действующим бумажным.

Электронный паспорт будет документом только для внутреннего пользования - выехать по нему за границу не получится. При этом есть оговорка: границы тех стран, которые сейчас пускают россиян по внутреннему паспорту (например, Армении или Беларуси), можно будет пересечь по электронному документу.

Власть Право Личные документы Правительство Минцифры Правительство МВД

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