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18.08.2021 14:37
Рубрика: Власть

ЦИК проводит жеребьевку печатных площадей для агитации на выборах

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком в среду проводит жеребьевку печатных площадей, которые общероссийские газеты по закону обязаны бесплатно предоставить под агитационные материалы партий на выборах в Госдуму восьмого созыва.

В процедуре приняли участие двенадцать федеральных изданий. Сначала они разыграли с помощью лототрона очередность презентации своих предложений, затем представители партий разбирали конверты с датами публикации материалов.

Фото: Александр Корольков / РГ
ЦИК провел жеребьевку эфирного времени между партиями

Как рассказал главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин, наша редакция выделит под агитацию 36 печатных полос формата А2 - по две с половиной полосы на каждую из четырнадцати партий, участвующих в выборах. Он обратился к объединениям с просьбой соблюдать график сдачи материалов и требования законодательства к их содержанию. "Наши юристы и наша рекламная служба настроены очень дружелюбно, мы заинтересованы в том, чтобы все прошло четко, в интересах всех партий, всех избирателей. Никакого желания снимать материалы у нас нет, просьба только одна - соблюдать закон", - сказал Владислав Фронин. По его словам, в XXI веке редакции ни разу не приходилось отказывать партии в публикации агитматериалов. В "РГ" надеются и в этом году найти общий язык со всеми участниками выборов в Госдуму.

Газета "Вечерняя Москва" отведет 16 полос под предвыборную агитацию, по полторы полосы каждой партии, сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам Владимир Манжула. "Мы надеемся, что публикация в нашей газете позволит партиям представить свои программы, а избирателям - с ними ознакомиться и сделать правильный выбор", - сказал он.

Также в жеребьевке приняли участие "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Крымская газета", "Молодежная газета", "Чувашская женщина", "Тихоокеанская звезда" и "Толон".

Период агитации в СМИ стартует 21 августа и продлится до 16 сентября включительно. Согласно законодательству, каждая редакция государственного периодического печатного издания должна безвозмездно выделить политическим партиям не менее 10 процентов от общего объема еженедельной печатной площади. Кроме того, газеты обязаны придерживаться равного подхода ко всем участникам выборов. В том числе - предоставлять им равноценные места на полосах и использовать одинаковый размер шрифта.

Редакции не вправе комментировать агитационные материалы, добавлять к ним заголовки и иллюстрации, не согласованные с партией, в любой форме отдавать предпочтение кому-либо из участников выборов.

Партии могут отказаться от публикации своих материалов, предупредив издание минимум за пять дней. В этом случае газета вольна распоряжаться освободившейся площадью по своему усмотрению.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021 РГ-Фото

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