Дипломатов США в Германии настиг "гаванский синдром"

Сотрудники американской дипмиссии в Германии жалуются на симптомы, которые вызывает "гаванский синдром". Как пишет WSJ, со ссылкой на неназванных сотрудников американского посольства, как минимум два дипломата США обратились за медицинской помощью после того, как у них появились симптомы этой "загадочной" болезни.

По словам источника издания, в последние месяцы у двух сотрудников наблюдалась тошнота, сильные головные боли, усталость, бессонница, вялость, а также боль в ушах. WSJ отмечает, что это первые случаи синдрома выявленные в стране НАТО. При этом собеседник издания намекнул, что подобные инциденты были зарегистрированы среди американцев и в других европейских странах, но отказался сообщить какие-либо подробности.

Ранее появлялись сообщения о схожих проблемах у работников посольства США в Австрии. Впервые же эти странные симптомы были выявлены у американских дипломатов, в том числе сотрудников ЦРУ, работавших на Кубе в 2016 году.