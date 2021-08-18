19 августа православные отмечают Преображение Господне, в народе - Яблочный Спас. "Между Медовым и Яблочным Спасом,/ Август прольет благодать", - кажется, эти строки рождены самим воздухом удивительного времени, когда даже до жителей мегаполисов ветер доносит аромат зрелых яблок, и в голове всплывают картины августовского сада. Но нет, у строчек есть автор - Людмила Кузнецова.

А праздник Преображения вдохновлял не только нашу современницу, но и Есенина, Блока, Пастернака. Чем? Радостью! Чтобы выяснить, откуда этот полет души, надо понять суть праздника. Но сначала о самом слове.

"Изменение, метаморфоза, превращение, трансформация" - все это синонимы преображения, но при всей кажущейся близости слов преображение - нечто совсем иное. Чтобы узнать, в чем разница, обратимся к тому, как описывает событие Преображения первоисточник, попутно отметив, что сейчас слово пишется уже с заглавной буквы - объяснение позже.

Итак, Евангелие от Луки, дело происходит во время земной жизни Христа, незадолго до Его последней Пасхи, когда Иисус ходит с учениками по Палестине, проповедуя Благую весть. Однажды Иисус, взяв с Собою Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору Фавор помолиться. "И во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И два человека беседовали с Ним, это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме". Что значит "говорили об исходе"? О чем беседовали Иисус и два ветхозаветных пророка? О грядущих страданиях Христа, Его Крестной смерти, Воскресении из мертвых, об искупительной жертве Сына Божьего, избавляющей человечество от рабства греху и смерти. "Петр и его спутники забылись дремой, - читаем дальше, а когда очнулись, увидели сияние Его славы и двух мужей, стоящих рядом с Ним. И когда те собирались покинуть Его, Петр сказал Иисусу: "Наставник, как хорошо нам здесь быть! Давай мы устроим здесь три шатра: один для Тебя, один для Моисея и один для Илии!" "Он не знал и сам, чтo говорил", - замечает евангелист Лука: действительно, даже привыкшие к чудесам ученики Христа были не готовы воспринять происходящее, оно было выше их опыта, отсюда такое наивное желание остановить мгновенье, замереть, остаться там, где Божья Благодать, где творится чудо. Петр еще не договорил, "как появилось облако и накрыло их своей тенью. Ученики, оказавшись в облаке, испугались. Но из облака раздался голос, сказавший: "Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!" И когда голос умолк, оказалось, что Иисус один".

Так произошло Преображение Иисуса Христа - явление таинственное, мистическое. И если мы теперь попробуем дать определение самому слову, оно будет звучать так: "Преображение - это существенное изменение образа (выделим корень "образ" в слове!), проявление в уже известном нового, еще неведомого нам качества", и с заглавной буквы слово пишется здесь потому, что событие произошло с Богом.

Пастернак сумел в стихе изложить богословскую суть праздника Преображения

Итак, 19 августа, в день праздника Преображения Господня, Церковь вспоминает, как Христос впервые явил перед тремя учениками Свою Божественную суть: "И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". Важно, что, увидев Преображение Иисуса, ученики Христа получили знак, что Иисус есть Сын Божий. Заострим внимание на том, что сияние исходило не только от Тела Христа, но и от Его одежд - не только от Бога, но и от материи. Вот это сияние Преображения, фаворский свет, веками вдохновляло не только художников, но и поэтов.

"...Я вспомнил, по какому поводу

Слегка увлажнена подушка

Мне снилось, что ко мне

на проводы

Шли по лесу вы друг за дружкой",

- писал в 1953 г. Пастернак.

"Вы шли толпою, врозь и парами,

Вдруг кто-то вспомнил,

что сегодня

Шестое августа по-старому,

Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени

Исходит в этот день с Фавора,

И осень, ясная, как знаменье,

К себе приковывает взоры..."

Тончайшие переживания поэта, чувствующего, что Преображение - не просто событие далекой истории, произошедшее с Богом, но то, что может пережить каждый. Тайна, связующая человека, природу вокруг, весь материальный мир с Творцом.

Историки считают: событие Преображения Господня, описанное в Евангелии, происходило не в августе, а в феврале или марте по нашему календарю. Но Церковь в Армении и в Каппадокии (сейчас территория Турции) учредила праздновать Преобра- жение именно в августе из воспитательных целей: августовское торжество в честь Преображения Господа и Бога нашего Иисуса Христа должно было сменить существующее празднество, посвященное богини любви и плодородия. И праздник прижился. В Греции он вытеснил языческие гулянья в честь Вакха, совпадающие с созреванием винограда. В России, заимствовавшей праздник из Греции, виноград заменили на яблоки. Отсюда второе название праздника в честь Спасителя - Яблочный Спас. Так Евангельское событие Преображения Иисуса оказалось совмещенным с благодарственным молебном, который читался в честь дарования Богом нам "плодов земных". И какой глубокий смысл таится в такой объединенности!

"В Преображении Своем Спаситель открыл план Божий о материи. Божественное назначение материи: быть обиталищем Царства Божия... Сущностный признак Царства Божьего таков: материя лучится Божественным светом, причем не только материя, составляющая Тело Богочеловека Христа, но и та, которая окружает Его тело - одеяния. Преображением Господь показал, что и тело создано для того, чтобы быть обиталищем и проводником вечного и несотворенного света Божия... Господь этим показал, что человеческое тело для того и создано, чтобы в нем жил Бог, и светил и лучился из него" (преп. Иустин Сербский).

"Мы приносим в церковь плоды, которые были кислые и зеленые, - пишет епископ Мефодий (Кульман), - но под влиянием лучей солнца изменились, созрели. Так и душа человека, поднимаясь на гору, где сияет Солнце Правды, начинает под влиянием благодатных лучей духовно расти, преображаться, созревать для жизни будущего века. Для нас подъем на гору Фавор - это наше хождение вслед за Христом и очищение от греха".

Эти цитаты могут показаться абстракцией, но если мы вспомним, как лучатся любовью и светом глаза святых - на иконах, на фотографиях, если вспомним выражение "он весь светится от радости", мы поймем, что к тайне Преображения можем стать причастны и мы. Поэты, тонко воспринимающие мир, чувствовали необычность этого дня. Давайте и мы попробуем.

Классика жанра

Иван Шмелев, "Лето Господне"

"Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви - не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков изломившейся белой лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают по плечам, над головами, идут к иконам - передаются - к "Празднику!". Проплывают над головами узелочки - все яблоки, просвирки, яблоки... В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным - свежими яблоками. Они везде... Необыкновенно, весело - будто гости, и церковь - совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и принесли их - посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: "Ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!" И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть - Преображение".