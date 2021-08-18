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18.08.2021 22:30
Рубрика: Власть

До 2 138 сократилось число военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: EPA-EFE/TONI ALBIR
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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid- 19 вылечили 32 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 37,7 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 131,8 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 138 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более тысячи двухсот таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. 15 заболевших лечат гражданские медики. Еще 910 человек изолированы на дому.

Сообщается, что трое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У шести пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 60 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 227 человек.

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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 203 человека, 309 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 27,2 тысячи пациентов, из которых свыше 9,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 88 635 человек, сообщили в военном ведомстве.

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