"Купили путевку в белорусский санаторий. Собираемся ехать на машине всей семьей, с ребенком. Подскажите, с какого возраста можно перевозить детей в Беларуси без автокресла? Спасибо.Ангелина К.".

Согласно белорусским правилам перевозка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, и ремней безопасности.

Малыши в возрасте до пяти лет ездят только в автокреслах. Для перевозки маленьких пассажиров в возрасте от пяти до 12 лет можно использовать автокресла и иные средства. Например, бустеры, специальные подушки для сидения, дополнительные сиденья, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Можно перевозить детей в возрасте до 12 лет без вышеуказанных устройств, если рост ребенка превышает 150 см, а также в такси.

Обратите внимание, что перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, запрещен.

Нарушение правил перевозки маленьких пассажиров влечет предупреждение или штраф до четырех базовых величин (одна базовая величина равна 900 российским рублям, это 29 белорусских рублей). При повторном нарушении в течение года штраф составит уже от двух до восьми базовых величин.

Кошелек

Может ли россиянин открыть в рублях счет в белорусском банке?

"Наша российская компания сейчас работает в Беларуси. Зарплату я получаю в российских рублях. Могу ли я открыть здесь вклад в российских рублях? Артем Б.".

Россияне имеют возможность беспрепятственно открывать счета и заключать договор банковского вклада (депозита) в любом белорусском банке. Открыть депозитный счет можно в одной из четырех валют: белорусских и российских рублях, долларах и евро. Многие белорусские банки предлагают вклады в российских рублях по разным ставкам. Так что вы можете выбрать интересный для вас вклад, лично прийти в понравившийся банк, предъявить российский паспорт и положить имеющуюся сумму денег на выбранный вклад. Вот и вся процедура.

Однако вам, как россиянину, необходимо учитывать некоторые нюансы. В Беларуси на проценты от вкладов на срок менее года в национальной валюте и менее двух лет в иностранной будет начисляться подоходный налог в 13 процентов. Так что если вы не хотите платить налоги, то вклад в российских рублях нужно открывать не менее чем на два года.

Кроме того, согласно российскому законодательству россиянин, открывший вклад за рубежом в иностранном банке, должен направить уведомление об этом в налоговую инспекцию по месту жительства. Срок - один месяц со дня открытия вклада. Более того, если вы являетесь российским резидентом (находитесь в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев), то еще должны будете заплатить налог. Доходы в виде процентов по вкладам в иностранных банках облагаются НДФЛ в полном объеме по ставке 13 процентов (п. 1 ст. 224 НК РФ). Если же вы налоговым резидентом не являетесь, то налог в России уплачивать не нужно.

Право

Может ли белоруска устроиться в российский детсад воспитателем?

"Вышла замуж за россиянина и собираюсь переехать в Россию на ПМЖ. В Беларуси я окончила пединститут, сейчас работаю воспитателем в детском саду. Смогу ли я работать воспитателем в России и сохранится ли мой стаж работы в Беларуси? Лидия К.".

Договор от 25 декабря 1998 года дает возможность белорусам и россиянам на равных условиях пользоваться правом на труд. Включая право на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий согласно национальному законодательству. Белорусы имеют право на свободное трудоустройство в России на любые должности и специальности, за исключением должностей, назначение на которые в соответствии с российским законодательством связано с принадлежностью к гражданству РФ, например госслужба, силовые ведомства... Профессия воспитателя в данный список не попадает.

Официальное трудоустройство белорусов не связано с большими трудностями ни для российских работодателей, ни для самих работников. Работодатели вправе привлекать работников - граждан Беларуси без получения каких-либо разрешений. А вам не надо получать патент на работу, как другим иностранцам.

Проблем при трудоустройстве быть не должно. На белорусов так же, как и на россиян, распространяется в полном объеме действие Трудового кодекса РФ. Документы, необходимые при устройстве на работу, перечислены в ст. 65 Трудового кодекса РФ.

Конечно, вам необходимо понимать, что в отдельных случаях, с учетом специфики работы, при заключении трудового договора работодатель может запросить дополнительные документы. В вашем случае скорее всего понадобится медицинская книжка.

Что касается вашего белорусского стажа, то Россия и Беларусь обеспечивают взаимное признание трудового стажа, в том числе стажа, который исчисляется в льготном порядке.