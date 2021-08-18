Экипажу самолета ВВС США понадобилась помощь психологов и священников

Экипажу самолета американских ВВС, выполнявшего эвакуационный рейс из Кабула, по прилете в пункт назначения понадобилась помощь священников и психологов. Как пишет газета The New York Times, это экипаж того самого борта, видео с которым широко распространились по сети. На кадрах видно, как толпа людей бежит за самолетом по взлетно-посадочной полосе, пытаясь зацепиться за выступающие части фюзеляжа и стойки шасси в смертельной попытке улететь из Афганистана.

По информации издания, экипаж самолета и персонал аэропорта на земле знали о том, что люди привязывали себя к фюзеляжу и прятались в отсеке для шасси. Несмотря на это, борту дали зеленый свет на взлет. Уже на подлете к авиабазе в Катаре выяснилось, что механизм открытия шасси не работает должным образом. Отправленный проверить его через специальные смотровые окна член экипажа обнаружил внутри отсека человеческие останки.

По прилете, отмечает газета, "испытывавших страдания" и нуждавшихся в помощи членов экипажа встретили консультанты по психическому здоровью и священники. "Сотрудники службы безопасности проводят должную проверку, чтобы лучше понять, как развивались события", - приводит газета заявление пресс-секретаря ВВС США Анн Стефанек.