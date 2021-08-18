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18.08.2021 23:15
Рубрика: Общество

Экспедиция Института океанологии и МФТИ будет работать по семи направлениям

Текст: Федор Костюченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
На борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" в Арктику отправилась совместная научно-образовательная экспедиция Института океанологии РАН и Московского физико-технического института (МФТИ) по программе Плавучего университета ИО РАН.

В экспедиции будут работать семь отрядов по различным направлениям: гидрофизика, гидрохимия, гидробиология, пластиковое загрязнение, метеорология, ветровое волнение и дистанционное зондирование. Главные исследования проведут в Карском море, при этом они затронут районы рек Обь, Енисей и Пясина, проливы Карские Ворота и Вилькицкого и глубоководные желоба Святой Анны и Воронина.

Фото: Пресс-служба Центра РГО в Сербии
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- Экспедиция изучит широкий спектр физических, биологических и геохимических процессов в российской Арктике, - рассказывает руководитель научных работ Александр Осадчиев. - Среди них изучение распространения и трансформации стока великих сибирских рек Оби и Енисея и их влияния на карбонатную систему моря, исследование поступления теплых атлантических вод в северной части Карского моря, предположительно влияющих на потепление климата в Арктике, анализ распространения пластикового загрязнения в Арктике.

Этим и будут заниматься студенты и аспиранты разных специальностей из вузов под руководством молодых ученых. По мнению начальника экспедиции и руководителя Плавучего университета ИО РАН Натальи Степановой, такое наставничество поможет молодым не только увеличить свой объем знаний и закрепить навыки, но и найти подходящее направление в научной деятельности или морской индустрии, применить полученные в стенах университетов знания на практике. "Возможно, среди сегодняшних студентов Плавучего университета - будущие доктора наук, ведущие специалисты или академики, - говорит она. - И эта экспедиция станет площадкой для знакомства и научных работ студентов и ученых".

Сразу после экспедиции студентов ожидает защита научных проектов в Музее Мирового океана в Калининграде. И это не все. Собранный материал ляжет в основу научных публикаций, а с полученными результатами студенты выступят на научных конференциях, кто-то из них найдет себе научного руководителя или определится с интересным направлением.

Научно-образовательная программа Плавучий университет Института океанологии РАН представляет годовой цикл, включающий научную школу, полевые исследования, публикацию и выступление с полученными результатами, что успешно развивает идею подготовки студентов, сформулированную еще Петром Леонидовичем Капицей.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Фонда целевого капитала МФТИ и проходит в рамках Года науки и технологий в России, а также национального проекта "Наука и университеты".

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