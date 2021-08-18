До начала учебного года назвать точное число школьников сложно. По прогнозам минпросвещения, в этом году за парты сядут свыше 17 млн детей. А по оценкам минтруда, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на подготовку к школе получат семьи, в которых воспитываются свыше 20 млн детей (она также начисляется на дошкольников, которым до 1 сентября исполнится 6 лет, независимо от того, пойдут они в школу в этом году или в следующем).

Выплата покроет как минимум часть затрат, отмечает директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Эпштейн. По его словам, в среднем по стране с учетом транспортных расходов сборы ребенка к учебному году могут стоить 23,5 тысячи рублей.

Традиционно дороже всего собрать ребенка в школу в северных регионах, таких как Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский и Хабаровский края.

Однако если сравнивать расходы на подготовку ребенка к школе со средней заработной платой или среднедушевым доходом, то ощутимее всего траты будут для родителей Северного Кавказа, некоторых регионов Центральной России и Поволжья - от 30 до 45%. "В Сибири, регионах Севера и на Дальнем Востоке, напротив, заработная плата и доходы значительно выше, это позволяет тратить от 10 до 15% семейного бюджета", - пояснил Эпштейн.

Если брать средние цены по стране, то школьная форма на мальчика будет стоить от 4 до 5,1 тысячи рублей: две рубашки по 800 рублей, брюки - 1,5 тысячи рублей, пиджак - 2 тысячи рублей. Вместо него может подойти жилет - 900 рублей.

За комплект для дочки родители отдадут не менее 4 тысяч рублей. Скорее всего, девочке понадобится сарафан (около 1,6 тысячи рублей), но обычно их покупают два. Его может заменить юбка за 1,2 тысячи рублей. Помимо этого нужны будут две блузки по 800 рублей, две пары колготок - по 200 рублей, пиджак или легкая кофточка - 2 тысячи рублей.

Весьма ощутимыми будут траты на обувь: помимо повседневных туфель ребенку нужна сменка, парадные туфли, кроссовки и лыжные ботинки.

Средний чек эксперт оценил в 17,5 тысячи рублей. При этом траты на девочку будут чуть больше, чем на мальчика. Еще в 4,5 тысячи обойдется покупка рюкзака, канцелярских товаров, а также учебных материалов.

Многие предпочитают делать общую закупку на класс - это позволяет минимизировать траты за счет оптовых закупок.

Из-за пандемии возможен перевод детей на удаленный формат обучения, нужно быть готовыми к расходам на интернет.