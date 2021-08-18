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18.08.2021 19:50
Рубрика: Общество

Специалисты приблизились к разгадке феномена долгого коронавируса

Текст: Ольга Орлова

Команда специалистов из Ирландии и Германии провела исследование, показавшее, что больные с продолжительным течение COVID-19 имеют более высокие показатели свертываемости. Этим можно объяснить симптомы, сохраняющиеся на протяжении нескольких месяцев.

Фото: EPA
Насколько опасны новые штаммы коронавируса

Продолжительность течения коронавирусной инфекции остается темой исследования многих ученых. Почему у одних людей выздоровление наступает быстро, а других месяцами беспокоят такие симптомы, как одышка, быстрая утомляемость, "мозговой туман", потеря обоняния?

Ученые обследовали 50 пациентов спустя в среднем 68 дней после заражения SARS-CoV-2. Они изучили данные анализов острой стадии инфекции, в частности образование тромбина - главного компонента свертывающей системы крови. Исследование опубликовано в Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Выяснилось, что у пациентов с длительным коронавирусом, по сравнению с контрольной группой здоровых людей, наблюдалась повышенная свертываемость крови. При таком состоянии тромбы формируются быстро, плохо рассасываются, а сгустки способны спровоцировать закупорку сосудов и привести в итоге к тромбозу вен или инсульту.

Устойчивая легочная эндотелиопатия стимулирует плазменный и тромбоцитарный пути свертывания крови и микрососудистый иммунотромбоз при острой форме болезни. Она чаще встречается у пожилых, пациентов с сопутствующими болезнями и у тех, кому требовалась госпитализация. Причем если маркеры воспаления со временем возвращались к норме, то показатели свертываемости крови поддерживаются длительное время за счет активации эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов и сердечных полостей.

"Результаты показали, что устойчивая эндотелиопатия - обычное явление у выздоравливающих пациентов с коронавирусом. Вероятно, она и способствует длительному патогенезу коронавирусной инфекции", - сделали выводы исследователи. Это важный шаг к разработке эффективных методов лечения COVID-19.

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