Главы МИД России и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел России и Казахстана в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди обменялись оценками ситуации в Афганистане, сложившейся после поспешного вывода войск США и НАТО. "Особое внимание было уделено последствиям этих событий для обеспечения безопасности в Центральной Азии. В этом контексте особое значение имеет согласование подходов союзников по ОДКБ, а также в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в том числе через Контактную группу ШОС-Афганистан", - подчеркнули на Смоленской площади.

В российском ведомстве отмечают, что министры высказали общее мнение о том, что первые заявления и действия талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) позволяют рассчитывать на урегулирование всех внутренних афганских проблем путем переговоров, через инклюзивный политический процесс с участием различных политических, этнических и конфессиональных сил. "Подчеркнута важность обеспечения безопасности дипломатических миссий зарубежных стран в Кабуле", - говорится в сообщении.

Главы МИД двух стран также обсудили ряд вопросов двусторонних отношений. Отмечается, что Лавров и Тлеуберди согласились с необходимостью противодействия любым формам бытового национализма и какой-либо дискриминации по национальному признаку. "Условлено поддерживать тесные контакты по данной теме по линии различных механизмов двустороннего взаимодействия в интересах всестороннего соблюдения прав граждан", - отметили в российском ведомстве.