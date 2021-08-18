Google официально представила смартфон Pixel 5a 5G. Стоит ли брать?

Компания Google официально явила миру новую модель в своей линейке смартфонов - Pixel 5a 5G.

Аппарат позиционируется как несколько урезанная версия "взрослого" Pixel пятого поколения.

Девайс построен на базе процессора Snapdragon 765G, имеет на борту 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб для хранения файлов.

Набор оптики состоит из основной камеры с двумя датчиками - на 12 и 16 Мп - и фронталки на 8 Мп.

Гаджет в алюминиевом корпусе компонуется OLED-дисплеем диагональю 6,34 дюйма с разрешением 2400х1080 (частота обновления 60 Гц).

Киллер-фичи в рамках вполне скромненьких "спеков" всего две - серьезная пыле-влагозащита по стандарту IP67 и аккумулятор на 4680 мАч - самый емкий во всем модельном ряду. Беспроводным способом при этом устройство зарядить не получится, а "шнурок" будет выдавать жалкие 18W.

Google Pixel 5a 5G, хоть и является по большинству параметров типичным бюджетником, благодаря силе громкого бренда стоит приличные 450 долларов (примерно 33 тысячи рублей).

Старт продаж в США запланирован на 26 августа, в России смартфон традиционно представлен не будет, но в этом ценовом сегменте на отечественном рынке и без него идет довольно-таки жесткая конкуренция.